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台中警青春專案星光熠熠 包小松、柯泯薰當評審獎學子

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警局少年警察隊每年辦理校園潛力之星選拔，希望青少年學子在暑假期間，從事有益身心的活動，遠離不法，今年少年隊邀請知名藝人包小松、柯泯薰擔任評審，星光熠熠，昨天有16組進入決賽，各自以歌藝、街舞、團體表演展現才華，少年隊表示，將從得獎者中尋找犯罪宣導代言人，擴大年輕族群宣傳效益。

台中市警局少年警察隊每年從4年前開始，每年都會在暑期青春專案期間，辦理「Show出青春的模Young」校園潛力之星決賽活動，其目的是因暑假是青少年在外活動頻率最高，也是年輕學子最容易發生犯罪或被害案件時期，為鼓勵學子在暑假從事身心健康活動，所以在暑假第一周舉辦比賽。

活動昨天在台中市三井LaLaport南館1樓迎賓廣場，舉辦決賽，參賽者是來自台中市12歲至18歲的國、高中學子，只要具有魔術、舞蹈、歌唱、模仿、樂器、相聲、口技、短劇、武術、民俗技藝，或其他適合在舞台上演出之才藝都可報名，今年有60組學子參賽，有16組昨天登上決賽舞台。

台中市少年隊表示，今年活動星光熠熠，除了找來多次入圍金曲獎的藝人柯泯薰擔任活動代言人外，柯也與知名藝人包小松擔任此次活動的評審，另外安排SONNIE桑尼樂團及聲林之王歌手鄭怡琳串場表演，希望利用藝人魅力，吸引學子走出戶外，安排活動。

少年隊指出，此次參與比賽的參賽者，個個才華洋溢，獨具特色，除了唱歌、街舞及樂團表演外，也有選手表演扯鈴、印度舞等，甚至有衛道中學學生樂團「四分之二」，表演自創曲「青春剪影」，歌詞體現青春的徬徨與迷惘，充分展現學生才華與創意。

昨天比賽個人組第一名是由明道中學的洪梓菱拿下，獲得3萬元獎金禮券與獎盃，團體組第一名則是光明國中的芯蕾舞蹈團奪下，獲得4萬元獎金禮券與獎盃。

少年隊也說，此次活動辦理初衷是希望藉此尋找「校園犯罪宣導代言人」，希望藉由與學生合作宣導，得以深入校園推廣，擴大年輕族群的宣導效益。

台中市警局少年隊昨天辦理校園潛力之星選拔決賽，團體組第一名由光明國中的芯蕾舞蹈團獲得。圖／台中市少年隊提供
台中市警局少年隊昨天辦理校園潛力之星選拔決賽，團體組第一名由光明國中的芯蕾舞蹈團獲得。圖／台中市少年隊提供
台中市警局少年隊昨天辦理校園潛力之星選拔決賽，找來藝人包小松、柯泯薰擔任評審，星光熠熠。圖／台中市少年隊提供
台中市警局少年隊昨天辦理校園潛力之星選拔決賽，找來藝人包小松、柯泯薰擔任評審，星光熠熠。圖／台中市少年隊提供
台中市警局少年隊昨天辦理校園潛力之星選拔決賽，找來藝人包小松、柯泯薰擔任評審，星光熠熠。圖／台中市少年隊提供
台中市警局少年隊昨天辦理校園潛力之星選拔決賽，找來藝人包小松、柯泯薰擔任評審，星光熠熠。圖／台中市少年隊提供
台中市警局少年隊昨天辦理校園潛力之星選拔決賽，明道中學的洪梓菱拿下個人組第一名。圖／台中市少年隊提供
台中市警局少年隊昨天辦理校園潛力之星選拔決賽，明道中學的洪梓菱拿下個人組第一名。圖／台中市少年隊提供

台中市 校園 青春

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