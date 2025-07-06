快訊

丹娜絲颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 4平台吸千人報現況

MLB／大谷先發2局無失分、打擊4支1 逢他生日球隊戰績2勝5敗

周一有望放颱風假？ 最新風雨預測出爐 11縣市達標

加強長者交通安全 東勢警宣導也送長者LED發光臂帶

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

許多長者晨間運動天色暗、視線差，台中市石岡區萬興社區發展協會長壽俱樂部昨晚辦理「高齡者關懷據點」，東勢分局土牛派出所長吳清煬率隊進行護老交通安全宣導，也送長者LED發光臂帶，讓長者晨間運動或夜間外出走路時佩戴。

石岡區萬興社區發展協會長壽俱樂部昨晚在萬興宮辦理「高齡者關懷據點」，東勢分局土牛派出所長吳清煬帶隊進行護老交通安全宣導活動，警方藉由活動宣導交通安全觀念，確保長者們外出行的安全，平安返家。

台灣已步向高齡化社會，提高長者交通安全意識重要，土牛派出所觀察發現，轄區內長者以步行為多數，多數長者對於行人的交通規則及安全觀念不熟悉，加強長者在步行的安全觀念更重要，例如穿越道路時應該行走斑馬線，清晨或黃昏時散步的時候要穿著亮色衣服或配戴反光物件。

東勢分局長林中興說，年長者反應力較差危險程度相對提高，建議減少自行駕車，多利用公共運輸工具，家人應叮囑晨昏外出盡量穿鮮豔或反光材質衣物及反光配件，增加被視度保障安全。

台中市石岡區萬興社區發展協會長壽俱樂部昨晚辦理「高齡者關懷據點」，東勢分局土牛派出所所長吳清煬率隊進行護老交通安全宣導，也送長者LED發光臂帶。圖／警方提供
台中市石岡區萬興社區發展協會長壽俱樂部昨晚辦理「高齡者關懷據點」，東勢分局土牛派出所所長吳清煬率隊進行護老交通安全宣導，也送長者LED發光臂帶。圖／警方提供
台中市石岡區萬興社區發展協會長壽俱樂部昨晚辦理「高齡者關懷據點」，東勢分局土牛派出所所長吳清煬率隊進行護老交通安全宣導，也送長者LED發光臂帶。圖／警方提供
台中市石岡區萬興社區發展協會長壽俱樂部昨晚辦理「高齡者關懷據點」，東勢分局土牛派出所所長吳清煬率隊進行護老交通安全宣導，也送長者LED發光臂帶。圖／警方提供

運動 高齡者

延伸閱讀

資本市場再改革？ 陸證監會：優化股債融資與併購重組

新莊輔大捷運站全智慧化機車停車場 7月1日啟用

夫妻吵架…婦賭氣「拿安全帽下車」徒步下山 竟遭貨車擦撞斃命

影／轎車翻落大雪山林道50公尺深邊坡 車內一對夫妻受傷

相關新聞

獨／被控害一家五口輕生 關鍵女嫌堅稱沒害人 都幫別人獲利

台中豐原王姓男子一家五口疑遭詐騙暴力討債背負500萬元債務一起輕生，李姓女嫌今天被檢察官以15萬元交保；據了解，她向檢警...

獨／國中女生違規跨越安全島轎車禮讓 她卻被機車撞到翻飛

台中一名國中女學生雨中撐傘，在東勢區違規跨越安全島，將衝到對向路旁時被機車撞飛，網提醒大家「你（指轎車駕駛）以為在讓她，...

影／颱風來襲路面濕滑 台南電動車翻覆消防灌水3小時防電池爆炸

一輛電動車昨天中午12時許行經台南市南區濱南路路段，因打滑而翻覆，還撞斷分隔島上的路燈；駕駛及乘客等4人自行從車內爬出，...

撞車後私了不成竟亮刀 台中警追查肇逃廂型車

台中市霧峰區國道6號舊正交流道下的北岸路接近中正路口處，昨天傍晚發車一起行車糾紛，雙方交涉過程中，前車駕駛的友人疑似喝了...

高雄轎車雨天追撞機車騎士噴飛1樓高 驚險畫面曝

受丹娜絲颱風影響，高雄今天凌晨降下間歇性雨勢，林姓男子3時45分許駕車行經五福一路，追撞前方騎機車的李姓男子，導致李男整...

台中警青春專案星光熠熠 包小松、柯泯薰當評審獎學子

台中市警局少年警察隊每年辦理校園潛力之星選拔，希望青少年學子在暑假期間，從事有益身心的活動，遠離不法，今年少年隊邀請知名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。