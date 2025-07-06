加強長者交通安全 東勢警宣導也送長者LED發光臂帶

許多長者晨間運動天色暗、視線差，台中市石岡區萬興社區發展協會長壽俱樂部昨晚辦理「高齡者關懷據點」，東勢分局土牛派出所長吳清煬率隊進行護老交通安全宣導，也送長者LED發光臂帶，讓長者晨間運動或夜間外出走路時佩戴。

石岡區萬興社區發展協會長壽俱樂部昨晚在萬興宮辦理「高齡者關懷據點」，東勢分局土牛派出所長吳清煬帶隊進行護老交通安全宣導活動，警方藉由活動宣導交通安全觀念，確保長者們外出行的安全，平安返家。

台灣已步向高齡化社會，提高長者交通安全意識重要，土牛派出所觀察發現，轄區內長者以步行為多數，多數長者對於行人的交通規則及安全觀念不熟悉，加強長者在步行的安全觀念更重要，例如穿越道路時應該行走斑馬線，清晨或黃昏時散步的時候要穿著亮色衣服或配戴反光物件。