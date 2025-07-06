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桃園男索要合夥投資金不得 竟自撞合夥人社區大門洩憤

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市37歲楊姓男子與劉姓男子合夥投資開設公司，楊男投入數百萬元，不堪投資虧損，懷疑劉男經營坑騙，欲索回投資金，不滿劉男避不見面，昨天深夜開車至中壢區龍川四街劉男住處，直接衝撞社區大門後棄車逃逸，警方循線通知楊男到案說明，今天上午將他依恐嚇、毀損、公共危險罪嫌函送桃檢偵辦。

中壢警方調查，楊男與劉男（51歲）兩人為朋友，共同合夥投資開設公司，劉男負責營運，楊男以自己投資數百萬元後，不料公司連年虧損，他多次向劉男要求撤夥、多次向劉男要索回投資金，因不滿劉男之後避不見面，憤而開車衝撞劉男居住社區大門洩憤。

該社區大門深夜突遭轎車衝撞「轟」一大聲，引起社區和附近住戶跑出查看，發現一輛轎車撞破社區大門玻璃破碎一地，幸無人員受傷，楊男肇事後逃逸，網友PO文熱議，網友爆料「人被載走」，有人說，「好扯」「超好笑」，還有網友酸說，中壢日常勿須大驚小怪！

中壢警方趕到現場發現肇事轎車車前撞上社區大門，立即調閱周遭監視器畫面鎖定楊男身分，循線通知楊男到案說明，楊男供訊不滿劉男避不見面而發洩不滿，該社區主委提出告訴，警方上午表示，訊後將楊男依恐嚇、公共危險及毀損罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

桃園市楊男不滿合夥投資失利，合夥人避不見面，憤而開車撞劉姓合夥人居住社區大門及玻璃毀損。圖／警方提供
桃園市楊男不滿合夥投資失利，合夥人避不見面，憤而開車撞劉姓合夥人居住社區大門及玻璃毀損。圖／警方提供
桃園市楊男不滿合夥投資失利，合夥人避不見面，憤而開車撞劉姓合夥人居住社區大門及玻璃毀損。圖／警方提供
桃園市楊男不滿合夥投資失利，合夥人避不見面，憤而開車撞劉姓合夥人居住社區大門及玻璃毀損。圖／警方提供

中壢 桃園地檢署

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