高雄轎車雨天追撞機車騎士噴飛1樓高 驚險畫面曝

受丹娜絲颱風影響，高雄今天凌晨降下間歇性雨勢，林姓男子3時45分許駕車行經五福一路，追撞前方騎機車的李姓男子，導致李男整個人噴飛近1樓高後滾落地，幸李命大，僅身體多處擦挫傷，因意識清醒，經警方吹測，有微量酒精反應。

苓雅警分局調查，19歲李姓男子今天凌晨3時45分許騎機車返家，行經五福一路接近光華一路口時，突然被後方駕駛Toyota轎車的26歲林姓男子追撞，李男整個人噴飛約1樓高後摔落地。

警消獲報趕抵，李男命大，救護員目測僅身體多處擦挫傷；林男的轎車車頭前方毀損、擋風玻璃碎成蜘蛛網狀，林男未受傷。

由於李男當時意識清楚，經警方施以酒測吹測，有每公升0.05的微量酒精反應未超標，因受傷先被救護員送醫治療；詳細車禍肇責待交通大隊釐清判定。