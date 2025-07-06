高雄轎車雨天追撞機車騎士噴飛1樓高 驚險畫面曝
受丹娜絲颱風影響，高雄今天凌晨降下間歇性雨勢，林姓男子3時45分許駕車行經五福一路，追撞前方騎機車的李姓男子，導致李男整個人噴飛近1樓高後滾落地，幸李命大，僅身體多處擦挫傷，因意識清醒，經警方吹測，有微量酒精反應。
苓雅警分局調查，19歲李姓男子今天凌晨3時45分許騎機車返家，行經五福一路接近光華一路口時，突然被後方駕駛Toyota轎車的26歲林姓男子追撞，李男整個人噴飛約1樓高後摔落地。
警消獲報趕抵，李男命大，救護員目測僅身體多處擦挫傷；林男的轎車車頭前方毀損、擋風玻璃碎成蜘蛛網狀，林男未受傷。
由於李男當時意識清楚，經警方施以酒測吹測，有每公升0.05的微量酒精反應未超標，因受傷先被救護員送醫治療；詳細車禍肇責待交通大隊釐清判定。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言