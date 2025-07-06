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高雄轎車雨天追撞機車騎士噴飛1樓高 驚險畫面曝

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

受丹娜絲颱風影響，高雄今天凌晨降下間歇性雨勢，林姓男子3時45分許駕車行經五福一路，追撞前方騎機車的李姓男子，導致李男整個人噴飛近1樓高後滾落地，幸李命大，僅身體多處擦挫傷，因意識清醒，經警方吹測，有微量酒精反應。

苓雅警分局調查，19歲李姓男子今天凌晨3時45分許騎機車返家，行經五福一路接近光華一路口時，突然被後方駕駛Toyota轎車的26歲林姓男子追撞，李男整個人噴飛約1樓高後摔落地。

警消獲報趕抵，李男命大，救護員目測僅身體多處擦挫傷；林男的轎車車頭前方毀損、擋風玻璃碎成蜘蛛網狀，林男未受傷。

由於李男當時意識清楚，經警方施以酒測吹測，有每公升0.05的微量酒精反應未超標，因受傷先被救護員送醫治療；詳細車禍肇責待交通大隊釐清判定。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高市林姓男子3時45分許駕車行經五福一路，追撞前方騎機車的李姓男子，致李男整個人噴飛近1樓後受傷；圖為李男機車車頭毀損。記者石秀華／翻攝
高市林姓男子3時45分許駕車行經五福一路，追撞前方騎機車的李姓男子，致李男整個人噴飛近1樓後受傷；圖為李男機車車頭毀損。記者石秀華／翻攝
高市林姓男子3時45分許駕車行經五福一路，追撞前方騎機車的李姓男子，致李男整個人噴飛近1樓高後受傷；圖為林男轎車。記者石秀華／翻攝
高市林姓男子3時45分許駕車行經五福一路，追撞前方騎機車的李姓男子，致李男整個人噴飛近1樓高後受傷；圖為林男轎車。記者石秀華／翻攝
高市林姓男子3時45分許駕車行經五福一路，追撞前方騎機車的李姓男子，致李男整個人噴飛近1樓高。記者石秀華／翻攝
高市林姓男子3時45分許駕車行經五福一路，追撞前方騎機車的李姓男子，致李男整個人噴飛近1樓高。記者石秀華／翻攝

意識 救護員 酒精

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