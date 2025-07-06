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金門機場旁農地突發火警 消防急撲滅化解飛安危機

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門縣金湖尚義地區昨日晚間發生一起田野火警，現場冒出大量濃煙，由於緊鄰金門尚義機場不遠，火勢一度引起不少人恐慌，擔心影響飛安。消防局獲報後，調派4車9人及義消趕赴現場搶救，火勢在抵達後36分鐘內成功撲滅，未造成人員傷亡及財損。

金門縣消防局指出，指揮中心於昨天18時08分接獲報案，指稱尚義往海邊方向農地發生火警。考量現場風勢強勁、鄰近機場與民宅，若延燒恐影響飛航安全與周遭建物安全，副大隊長李忠仁抵達後即指揮佈署水線，7分鐘內即成功控制火勢，並持續灌救餘燼，以防復燃。

據瞭解，燃燒面積約達200平方公尺，所幸消防人員處置迅速，未釀成更大災情。

金門縣消防局強調，目前正值颱風前夕，氣候乾燥，呼籲民眾切勿隨意焚燒雜草或廢棄物，「星火可燎原」，一旦不慎引發火警，不僅危及周遭安全，更可能導致自身重大損失。

金門機場旁農地昨天傍晚突發火警，消防人員到場灌救，好在很快就撲滅了。圖/民眾提供
金門機場旁農地昨天傍晚突發火警，消防人員到場灌救，好在很快就撲滅了。圖/民眾提供
金門機場旁農地昨天傍晚突發火警，消防人員獲報到場灌救。圖/民眾提供
金門機場旁農地昨天傍晚突發火警，消防人員獲報到場灌救。圖/民眾提供

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