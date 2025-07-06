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影／台中暴雨人孔蓋噴飛...3警合力搬百斤守護交安

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市昨晚因颱風丹娜絲外圍環流影響，下起大雨，西屯區市政路的一個人孔蓋，也因路面積水，而導致重達百斤的人孔蓋被水壓噴出孔位，因影響交通安全，第六警分局市政所3名警員合力，才將人孔蓋搬回原處，恢復交通通行。

第六警分局市政所在昨晚8時許獲報，西屯區市政路、朝貴路的地面有異常凹陷，警方到場發現，現場因大雨積水後，導致重達百公斤的下水道人孔蓋竟被水壓掀起，卡在路中間，影響用路人安全。

由於人孔蓋重達百斤，非一般人力可輕易搬動，原本一名警員一度嘗試徒手復位未果，最後是出動3名警力隨即合力上陣，頂著風雨使出吃奶力氣，才終於將「脫軌」的人孔蓋，成功搬回原處，恢復交通通行。

警方也同步通報1999市府單位前往排除災情，展現現場即時應變、排除危機的行動力。

第六警分局提醒，目前正值颱風期間，天雨路滑、視線不佳，加上積水易掩蓋路面異常，請用路人務必放慢車速、提高警覺，確保行車安全。如遇突發狀況，請立即撥打110或1999通報，警方將持續在崗位上風雨無阻、守護市民安全。

台中市西屯區昨晚受到颱風環流影響，下起大雨，市政路的人孔蓋也因水壓被掀起離開孔位，三名警員合力將孔蓋搬回原處。圖／第六警分局提供
台中市西屯區昨晚受到颱風環流影響，下起大雨，市政路的人孔蓋也因水壓被掀起離開孔位，三名警員合力將孔蓋搬回原處。圖／第六警分局提供
台中市西屯區昨晚受到颱風環流影響，下起大雨，市政路的人孔蓋也因水壓被掀起離開孔位，三名警員合力將孔蓋搬回原處。圖／第六警分局提供
台中市西屯區昨晚受到颱風環流影響，下起大雨，市政路的人孔蓋也因水壓被掀起離開孔位，三名警員合力將孔蓋搬回原處。圖／第六警分局提供

成功 颱風

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