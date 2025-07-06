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颱風來襲風勢稍大 台南婦登頂樓檢查鐵皮狀況不慎跌落受困

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

陳姓婦人昨天下午在丹娜絲颱風逼近前，擔心自宅屋頂鐵皮與物品鬆動，登樓檢查屋頂情況，結果不慎跌落至三層樓高的屋外鐵皮屋頂，受困高處無法脫身；陳婦在現場呼救，鄰居小女孩聽到報警，警消獲報後，消防隊架設摺疊梯，順利將婦人安全護送至地面。

台南市安平區健康四街陳姓婦人昨天下午1時30分左右，獨自登上自家頂樓巡視，結果因風勢稍大，在攀越女兒牆時不慎失足，跌落至約三層樓高的屋外鐵皮上；由於她未攜帶手機，無法對外聯繫，只能在現場呼救，所幸鄰居小女孩聽見呼聲，協助撥打110報警。

轄區第四警分局育平派出所警員林煜珽、鄭芳菁接獲通報後趕往，發現婦人站在高處鐵皮屋頂上，手扶鐵窗、神情緊張；因當時風勢稍大，員警考量安全因素，評估地形與受困位置 ，通報消防單位支援，消防人員架設摺疊梯，與警方合作將人救下，化解危機。

陳婦脫困的後表示，原本只是想看看屋頂的物品有無牢固，沒想到一個不小心就卡在那裡，真的又害怕又緊張，還好有鄰居幫忙報警，以及警察和消防人員的幫忙。

第四分局長曹儒林提醒，颱風來臨前如需檢查屋頂或戶外設施，應特別注意自身安全，並隨身攜帶通訊設備，以利在緊急情況下求援；同時呼籲，丹娜絲颱風來襲，市民應提高警覺，如有危險或需要協助，請立即撥打110報案專線，警方全力守護市民生命財產安全。

陳姓婦人昨天下午在丹娜絲颱風逼近前，擔心自宅屋頂鐵皮與物品鬆動，登樓檢查屋頂情況，結果不慎跌落至三層樓高的屋外鐵皮屋頂，受困高處無法脫身。記者袁志豪／翻攝
陳姓婦人昨天下午在丹娜絲颱風逼近前，擔心自宅屋頂鐵皮與物品鬆動，登樓檢查屋頂情況，結果不慎跌落至三層樓高的屋外鐵皮屋頂，受困高處無法脫身。記者袁志豪／翻攝
陳姓婦人昨天下午在丹娜絲颱風逼近前，擔心自宅屋頂鐵皮與物品鬆動，登樓檢查屋頂情況，結果不慎跌落至三層樓高的屋外鐵皮屋頂，受困高處無法脫身。記者袁志豪／翻攝
陳姓婦人昨天下午在丹娜絲颱風逼近前，擔心自宅屋頂鐵皮與物品鬆動，登樓檢查屋頂情況，結果不慎跌落至三層樓高的屋外鐵皮屋頂，受困高處無法脫身。記者袁志豪／翻攝
陳姓婦人昨天下午在丹娜絲颱風逼近前，擔心自宅屋頂鐵皮與物品鬆動，登樓檢查屋頂情況，結果不慎跌落至三層樓高的屋外鐵皮屋頂，受困高處無法脫身。記者袁志豪／翻攝
陳姓婦人昨天下午在丹娜絲颱風逼近前，擔心自宅屋頂鐵皮與物品鬆動，登樓檢查屋頂情況，結果不慎跌落至三層樓高的屋外鐵皮屋頂，受困高處無法脫身。記者袁志豪／翻攝

丹娜絲颱風 消防人員 鄰居

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