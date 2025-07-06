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救回來了！ 苗栗消防隊員凃明宏休假救命 紫雲巖60歲男康復出院
苗栗縣政府消防局第一救災救護大隊三義消防分隊員凃明宏日前休假，在台中市清水紫雲巖搶救一名OHCA（到院前心肺功能停止）男香客恢復呼吸心跳，患者住院3天醫療康復出院，家屬前天特別到分隊致意感謝。
凃明宏上月28日休假陪朋友到清水紫雲巖參拜，遇見一名年約60歲男香客突然倒地，職業直覺過去察看，發現是OHCA狀態，立即實施心肺復甦術（CPR），請民眾幫忙拿自動體外心臟除顫器（AED），經過第二次電擊後，香客恢復呼吸心跳，台中市政府消防局梧棲分隊據報趕到接手送醫。
患者3天後康復出院，家人前天特地到分隊，感謝凃明宏伸援手救回一命，凃明宏認為已經消防員已經做10年了，該遇到的也遇到了，28日剛好遇到，順手救人， 應該是對方福大命大，他就盡力而已 。
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