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替毒販傳話買家 金門監所管理員判10月定讞、休職1年

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

金門監獄陳姓管理員替羈押禁見的毒販徐新曉向兩名買家傳話，要求「不要承認、不要被警察套話」，還要兩人給徐五千元，陳遭起訴，金門高分院依公務員洩漏國防以外之秘密罪判陳十月徒刑定讞。法務部將陳移送懲戒，懲戒法院第一審判休職，期間一年。

徐新曉去年三月兜售海洛因，金門地院依運輸、販賣第一級毒品等罪判徐十二年徒刑確定。

徐在偵查期間遭押，去年四月徐拜託陳姓監所管理員向兩名買家索取財物並傳遞訊息，陳於四月九日在金門醫院對面向曹姓女子說「徐新曉出事了」要曹女寄五千元與眼鏡給徐，還說「我的工作不能幫人家傳話，但是他一直拜託我，讓我很為難，被查到我會有事情」。

同月十三日，陳又到曹女工作的自助餐店，對曹女說「他都沒有承認，但是有拍到妳的車子，警察一定會找妳，妳千萬不要承認，不要被警察套話」。這時另名柯姓買家也到場，陳也一併叮嚀。

陳在金門地院審理時才承認犯行，一審判十月徒刑。金門高分院上月廿五日駁回陳與檢方上訴定讞。

法務部指陳行為違失，懲戒法院審理後認為陳身為監所管理員，卻沒謹守規範，還洩漏偵查中的案件內容，增查緝難度，影響公務員誠信形象，損害公務員名譽及政府信譽，有懲處必要，判休職一年。

監獄 金門

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