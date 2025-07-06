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嘉義民雄公墓改光電場傳弊 前鄉長等24人遭檢傳喚

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導

嘉義縣民雄鄉第11公墓遷葬後，擬在原地新建光電場及禮儀廳，昨天逾百人集結抗議。記者黃于凡／攝影
嘉義縣民雄鄉第11公墓遷葬後，擬在原地新建光電場及禮儀廳，昨天逾百人集結抗議。記者黃于凡／攝影

嘉縣民雄鄉平和村第11公墓去年底遷葬整地，擬新建光電設施及禮儀廳，逾百人昨天聚集抗議，盼將禮儀廳遷至大崎村，卻意外爆出光電廠商疑似行賄，當年公所未採用9%回饋廠商，而是讓6.5%回饋廠商決標，檢調日前大動作傳喚前鄉長何嘉恒等24人。 據了解，前鄉長何嘉恒任內推動第11公墓改建為光電場，多間投標廠商提出9%至6.5%不等回饋金，鄉公所決標回饋金6.5%廠商，遭疑圖利廠商嫌疑，檢調上月25日傳喚何嘉恆等24人，入獄的代表會前主席周榮茂也被借提，其中廠商3人分別以50萬、20萬、10萬元交保。檢方指出，原殯葬用地推動遷葬後，對外標租作光電案場，疑有廠商對周榮茂行賄，嗣後行賄業者順利得標，未確認是否有公務員涉案，對前鄉長何嘉恒、相關公務人員搜索訊問，訊後3名涉嫌行賄業者交保，周榮茂因另案在監不另處分，其餘人均請回。民雄農會總幹事陳加茂說，民雄鄉西邊有新港殯葬園區，東邊有嘉市府火葬場，最近參加告別式，發現十方福報生命紀念園區還有10餘個禮儀廳沒人使用，新建禮儀廳是否有效果需評估，村長為40萬元回饋金沒到場，送葬隊伍敲鑼打鼓，恐影響居民。前鄉長何嘉恒說，第11公墓好不容易遷至第23公墓，讓村莊恢復清幽，四周有住戶，他當年未規畫在平和村設殯儀館，而是要在大崎村設殯儀館，鄰近國道3號交通便利，減少送葬隊伍出入村莊，質疑公所開公聽會草率，很多人都不知道。鄉長林于玲說，近年殯葬及禮儀廳需求增加，何嘉恒本就規畫種電，民雄人缺少禮儀廳，她將計畫做更完美，讓大家不用跑水上鄉，開公聽會村民未反對，只有針對回饋金提意見，最後協調一次性提供40萬元回饋金。

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