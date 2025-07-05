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影／BMW電動車打滑自撞翻覆 底盤狂冒白煙 一家四口輕傷獲救

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

42歲吳姓男子今下午近1時許駕駛BMW電動車，載著38歲妻子及9歲、8歲兒子，行經台南市南區台17線親水公園對面時，疑天雨打滑後自撞中央分隔島及路燈後翻覆，車子底盤鋰電池狂冒白色濃煙，消防局人員據報後趕抵現場，出水灌救後，順利將車內4人救出。

據調查，吳男一家四口僅受擦挫傷，意識均清楚，經救護車送往台南市立醫院治療，幸無大礙。

台南市警六分局調查，該車疑天雨打滑後失控擦撞中央分隔島及路燈後翻車，至於肇事原因，警方指出，仍待進一步調查。

消防局據報後出動消防人車趕往現場搶救，順利將受困車內的一家四口救出，並由救護車送醫治療。然而，該車為電動車，消防人員也花一番功夫切斷車輛電源，並通知原廠技師到場協助，隨後被拖返原廠維修。

據調查，吳男駕車行經該路段時，疑天雨打滑後失控擦撞中央分隔島及路燈後翻車。圖／讀者提供
據調查，吳男駕車行經該路段時，疑天雨打滑後失控擦撞中央分隔島及路燈後翻車。圖／讀者提供
吳男駕駛BMW電動車，下午行經台南市南區台17線親水公園對面時，疑天雨打滑後自撞中央分隔島及路燈後翻覆車子底盤鋰電池狂冒白色濃煙。圖／讀者提供
吳男駕駛BMW電動車，下午行經台南市南區台17線親水公園對面時，疑天雨打滑後自撞中央分隔島及路燈後翻覆車子底盤鋰電池狂冒白色濃煙。圖／讀者提供
消防局據報後出動消防人車趕往現場搶救，順利將受困車內的一家四口救出，並由救護車送醫治療。圖／讀者提供
消防局據報後出動消防人車趕往現場搶救，順利將受困車內的一家四口救出，並由救護車送醫治療。圖／讀者提供

台南 救護車 電動

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