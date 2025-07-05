影／BMW電動車打滑自撞翻覆 底盤狂冒白煙 一家四口輕傷獲救

42歲吳姓男子今下午近1時許駕駛BMW電動車，載著38歲妻子及9歲、8歲兒子，行經台南市南區台17線親水公園對面時，疑天雨打滑後自撞中央分隔島及路燈後翻覆，車子底盤鋰電池狂冒白色濃煙，消防局人員據報後趕抵現場，出水灌救後，順利將車內4人救出。

據調查，吳男一家四口僅受擦挫傷，意識均清楚，經救護車送往台南市立醫院治療，幸無大礙。

台南市警六分局調查，該車疑天雨打滑後失控擦撞中央分隔島及路燈後翻車，至於肇事原因，警方指出，仍待進一步調查。