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影／BMW電動車打滑自撞翻覆 底盤狂冒白煙 一家四口輕傷獲救
42歲吳姓男子今下午近1時許駕駛BMW電動車，載著38歲妻子及9歲、8歲兒子，行經台南市南區台17線親水公園對面時，疑天雨打滑後自撞中央分隔島及路燈後翻覆，車子底盤鋰電池狂冒白色濃煙，消防局人員據報後趕抵現場，出水灌救後，順利將車內4人救出。
據調查，吳男一家四口僅受擦挫傷，意識均清楚，經救護車送往台南市立醫院治療，幸無大礙。
台南市警六分局調查，該車疑天雨打滑後失控擦撞中央分隔島及路燈後翻車，至於肇事原因，警方指出，仍待進一步調查。
消防局據報後出動消防人車趕往現場搶救，順利將受困車內的一家四口救出，並由救護車送醫治療。然而，該車為電動車，消防人員也花一番功夫切斷車輛電源，並通知原廠技師到場協助，隨後被拖返原廠維修。
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