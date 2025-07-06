配合中央零撲殺 收容所快客滿

高雄市燕巢動保關愛園區收容量規畫650隻，但目前已超過600隻逼近收容量極限。記者巫鴻瑋／攝影

高雄遊蕩犬數量估算超過1萬隻，民眾要求移置不要捉捕、結紮、回放，但為遵守中央零撲殺政策，壽山及燕巢兩處收容所達臨界點，一籠要塞10隻中大型犬，每隻遊蕩犬終老費用高達1、2萬元，也讓市府吃不消。民代認為，政策須優化，中央成立動物保護司，沒有發揮實質作用。

高雄市燕巢動保關愛園區收容量規畫650隻，但目前已超過600隻逼近收容量極限。記者巫鴻瑋／攝影

由於發生遊蕩咬死泳客事件，高雄市動保處在永安區加強捕捉遊蕩犬，動物收容所不斷騰空間收容，全市設有2處公立動物收容機構，壽山動物保護教育園區及燕巢動物保護關愛園區分別可收容250隻及650隻，合計900隻犬貓，不過目前收容數量已經逾9成，將近飽和，一籠甚至要塞下約10隻中大型犬。

高雄市議員黃秋媖指出，動保處人員很努力抓狗、結紮，岡山及橋頭、燕巢等地遊蕩犬有減少，唯獨海線地區魚塭多，很難改善，遊蕩犬捕捉後無處安置收容，照護成本高都是難題。

「中央對遊蕩犬問題不夠重視！」黃秋媖說，農業部成立動物保護司，談犬隻管理卻不管地方遊蕩犬問題，遊蕩犬結紮成本僅1、2千元，安置成本卻高達10倍，民間募款能處理的數量非常有限，地方移除安置預算幾乎全仰賴中央挹注。

高雄市動保處指出，中央法令規定零撲殺，健康犬隻不會執行安樂死，若捕捉的遊盪犬超出收容負荷，會送往民間收容所協助安置。志工也呼籲，希望民眾發揮愛心，踴躍認養犬貓，讓毛小孩也能找一個溫暖的家，而不是只能在收容所度餘生。