聽新聞
0:00 / 0:00

配合中央零撲殺 收容所快客滿

聯合報／ 記者巫鴻瑋徐白櫻／高雄報導

高雄市燕巢動保關愛園區收容量規畫650隻，但目前已超過600隻逼近收容量極限。記者巫鴻瑋／攝影
高雄市燕巢動保關愛園區收容量規畫650隻，但目前已超過600隻逼近收容量極限。記者巫鴻瑋／攝影

高雄遊蕩犬數量估算超過1萬隻，民眾要求移置不要捉捕、結紮、回放，但為遵守中央零撲殺政策，壽山及燕巢兩處收容所達臨界點，一籠要塞10隻中大型犬，每隻遊蕩犬終老費用高達1、2萬元，也讓市府吃不消。民代認為，政策須優化，中央成立動物保護司，沒有發揮實質作用。

高雄市燕巢動保關愛園區收容量規畫650隻，但目前已超過600隻逼近收容量極限。記者巫鴻瑋／攝影
高雄市燕巢動保關愛園區收容量規畫650隻，但目前已超過600隻逼近收容量極限。記者巫鴻瑋／攝影

由於發生遊蕩咬死泳客事件，高雄市動保處在永安區加強捕捉遊蕩犬，動物收容所不斷騰空間收容，全市設有2處公立動物收容機構，壽山動物保護教育園區及燕巢動物保護關愛園區分別可收容250隻及650隻，合計900隻犬貓，不過目前收容數量已經逾9成，將近飽和，一籠甚至要塞下約10隻中大型犬。

高雄市議員黃秋媖指出，動保處人員很努力抓狗、結紮，岡山及橋頭、燕巢等地遊蕩犬有減少，唯獨海線地區魚塭多，很難改善，遊蕩犬捕捉後無處安置收容，照護成本高都是難題。

「中央對遊蕩犬問題不夠重視！」黃秋媖說，農業部成立動物保護司，談犬隻管理卻不管地方遊蕩犬問題，遊蕩犬結紮成本僅1、2千元，安置成本卻高達10倍，民間募款能處理的數量非常有限，地方移除安置預算幾乎全仰賴中央挹注。

高雄市動保處指出，中央法令規定零撲殺，健康犬隻不會執行安樂死，若捕捉的遊盪犬超出收容負荷，會送往民間收容所協助安置。志工也呼籲，希望民眾發揮愛心，踴躍認養犬貓，讓毛小孩也能找一個溫暖的家，而不是只能在收容所度餘生。

流浪犬

延伸閱讀

滿嘴髒話「限制級鸚鵡」爆紅 大量認養申請收容所勸退：不適合玻璃心！

不再只是收容所 新北動保處擬向中央申請環境教育中心

先前才有8歲男童被咬傷…花蓮飼主犬隻再傳攻擊事件 村民氣憤

台南竟有12隻未斷奶幼貓遭結紮棄置 民代批：TNVR失控

相關新聞

影／新北中和工人疑未繫安全繩 「連人帶窗」墜4樓砸中車頂

王姓工人今天在新北市中和區一處公寓裝設鐵窗，不慎連人帶窗從4樓掉落砸中等紅燈的林女汽車車頂，王男受傷送醫，林女未受傷但飽...

影／BMW電動車打滑自撞翻覆 底盤狂冒白煙 一家四口輕傷獲救

42歲吳姓男子今下午近1時許駕駛BMW電動車，載著38歲妻子及9歲、8歲兒子，行經台南市南區台17線親水公園對面時，疑天...

命大！宜蘭男頭暈突落軌險遭區間車撞上 躲狹小縫隙自行爬回月台

宜蘭石城火車站今天下午發生一起驚險落軌意外，一名男子在區間車進站前突然摔落月台，幸好他躲在鐵軌與月台間狹小縫隙，未被火車...

野狗傷人惹眾怒 批高雄動保處無作為

高雄永安海邊1個月內發生兩起遊蕩犬攻擊案件，造成1死1重傷，引發家屬及地方群情激憤，民眾加碼抱怨茄萣興達港、情人碼頭也有...

配合中央零撲殺 收容所快客滿

高雄遊蕩犬數量估算超過1萬隻，民眾要求移置不要捉捕、結紮、回放，但為遵守中央零撲殺政策，壽山及燕巢兩處收容所達臨界點，一...

替毒販傳話買家 金門監所管理員判10月定讞、休職1年

金門監獄陳姓管理員替羈押禁見的毒販徐新曉向兩名買家傳話，要求「不要承認、不要被警察套話」，還要兩人給徐五千元，陳遭起訴，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。