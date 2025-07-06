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野狗傷人惹眾怒 批高雄動保處無作為

聯合報／ 記者徐白櫻魯永明巫鴻瑋／連線報導

高雄市燕巢動保關愛園區收容犬隻量瀕臨極限，不少幼犬都在等一個家。記者巫鴻瑋／攝影
高雄市燕巢動保關愛園區收容犬隻量瀕臨極限，不少幼犬都在等一個家。記者巫鴻瑋／攝影

高雄永安海邊1個月內發生兩起遊蕩犬攻擊案件，造成1死1重傷，引發家屬及地方群情激憤，民眾加碼抱怨茄萣興達港、情人碼頭也有不少遊蕩犬，情況比想像的還嚴重。受害者及居民怒轟高雄市動保處在遊蕩犬減量無作為；動保處指出，已利用無人機等加強管控。

高雄市動保處表示，6月25日永安發生第一起遊蕩犬傷人案件後，動保處派員加強捕捉遊蕩犬，至本月4日已捕捉39隻，專案會持續1個月，今年以來已捕獲61隻，全數送收容所安置；推動絕育也從未停止，會加強巡邏遊蕩犬出沒熱點，設法族群減量。

高雄沿海養殖魚塭多，許多養殖戶養狗看守魚塭，每逢養殖季結束，就有一堆犬隻遭人棄養，加上海岸線監視器少，導致永安、彌陀一帶成為犬隻棄養熱點。

居民說，4年前永安區一名前里長騎車被狗追，摔倒受傷住院，幾乎每幾戶就有1人曾被狗嚇到，人犬衝突不勝枚舉。

「其實中鋼海基旁道路也常有遊蕩犬群聚。」居民抱怨，興達漁會拍賣市場常引來遊蕩犬聚集覓食，傍晚時分又往情人碼頭移動，此問題已存在多年，很多大人、小孩都被嚇過。受害者痛批動保處尸位素餐，遊蕩犬貓問題始終無法徹底解決。

高雄市動保處指出，去年起結合志工運用無人機空拍，調查茄萣濕地及二仁溪南岸等區域遊蕩犬分布樣態，高雄推動犬隻絕育近20年從未鬆懈，永安地區魚塭多，遊蕩犬也多，已出動數十名「吹箭隊」人力，全面誘捕遊蕩犬。

嘉義縣為解決遊蕩犬問題，家畜疾病防治所去年與雲科大合作，打造智能捕犬系統，透過無人機及高空AI監測犬隻移動，打造智能捕犬圍籬，科技精準捕捉成效佳，效能提高3成。

雲科大電機工程系教授陳靜茹帶領團隊協助打造智能捕犬系統，導入AIoT智慧聯網技術，透過無人機及高空AI監測犬隻移動，隊員可掌握狗群方向，精準捕抓並麻醉犬隻，避免以往追捕困擾，在布袋鎮打造全台首座智能捕犬圍籬，今年擴大辦理。

流浪犬

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