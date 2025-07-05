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影／台南小貨車煞車不慎翻覆 車上鷹架傾洩撞擊路口迴轉轎車

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市安南區安明與安清路口，昨傍晚5時發生車禍，46歲陳姓駕駛自小貨車沿安清路西向東行，煞車時不慎翻覆，車上滿載鷹架傾洩而下撞擊到沿安明路北向南迴轉的19歲徐姓駕駛轎車，陳男從朝天車窗爬出脫困，所幸陳、徐2男均未受傷。警方說，肇事原因仍待釐清。

「差點成了受害者…」有人行經該路口，目睹案發經過，在社群上PO文分享，直呼「好驚險」。他拍下車禍第一現場，自小貨車上鷹架散落一地，翻覆貨車駕駛座旁車門朝天，駕駛則由車窗往上倉皇爬出，一臉驚恐四處張望，擔心在車水馬龍路口遭二次追撞。

台南市警三分局交通分隊小隊長翁世隆說，昨傍晚5時接獲報案，安南區安明與安清路口發生一起交通事故。經了解，陳男駕駛自小貨車沿安清路西向東行，煞車時不慎翻覆撞擊到沿安明路北向南迴轉的徐男轎車，陳、徐雙方酒測值均為零，肇事原因尚待警方釐清。

徐男駕車沿安明路北向南在路口迴轉，遭陳男自小貨車上滿載鷹架傾洩而下撞擊到轎車右側引擎蓋及車身均受波及。圖／讀者提供
徐男駕車沿安明路北向南在路口迴轉，遭陳男自小貨車上滿載鷹架傾洩而下撞擊到轎車右側引擎蓋及車身均受波及。圖／讀者提供
陳男昨晚駕駛自小貨車沿安清路西向東行，煞車時不慎翻覆撞擊到沿安明路北向南迴轉的徐男轎車，陳男則從朝天車窗爬出脫困。圖／讀者提供
陳男昨晚駕駛自小貨車沿安清路西向東行，煞車時不慎翻覆撞擊到沿安明路北向南迴轉的徐男轎車，陳男則從朝天車窗爬出脫困。圖／讀者提供

交通事故 台南 車禍

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