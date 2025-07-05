影／台南小貨車煞車不慎翻覆 車上鷹架傾洩撞擊路口迴轉轎車

台南市安南區安明與安清路口，昨傍晚5時發生車禍，46歲陳姓駕駛自小貨車沿安清路西向東行，煞車時不慎翻覆，車上滿載鷹架傾洩而下撞擊到沿安明路北向南迴轉的19歲徐姓駕駛轎車，陳男從朝天車窗爬出脫困，所幸陳、徐2男均未受傷。警方說，肇事原因仍待釐清。

「差點成了受害者…」有人行經該路口，目睹案發經過，在社群上PO文分享，直呼「好驚險」。他拍下車禍第一現場，自小貨車上鷹架散落一地，翻覆貨車駕駛座旁車門朝天，駕駛則由車窗往上倉皇爬出，一臉驚恐四處張望，擔心在車水馬龍路口遭二次追撞。