快訊

不斷更新／輕颱丹娜絲進逼！高雄預計20:00宣布 全台6日颱風假資訊一覽

暴雨狂下一片紅紫！丹娜絲颱風進逼 風雨時程曝光全台有感

中職／史詩紀錄！悍將單局13分史上第4次 第一隊非首局寫紀錄

世界警消運動會 陳鵬畯拳擊打敗大陸選手勇奪金牌

中央社／ 新北5日電

新北市消防隊員陳鵬畯在2025世界警察消防運動會拳擊項目擊敗中國選手奪冠，消防局長陳崇岳今天表示，陳鵬畯在救災、救護都有優異表現，且自我訓練更有助於賽事奪得佳績。

新北市消防局特搜大隊慈福分隊員陳鵬畯去年參加總統盃全國成年菁英拳擊錦標賽，在一般男子組71公斤量級奪全國冠軍。

消防局今天表示，陳鵬畯獲消防署提名參加2025世界警消運動會，赴美為台灣爭光，這是消防人員的最高榮耀。

2025世界警察消防運動會於美國阿拉巴馬州舉行，警政署及消防署組成的「TEAM TAIWAN」代表團。陳鵬畯在拳擊比賽打敗對手中國大陸選手，贏得冠軍，影片今天傳回新北市消防局，讓同事振奮不已。

依據消防局提供的影片，陳鵬畯感謝慈福分隊長謝峻恩、與同事、朋友支持備戰，及拳擊館晨間體能與技術加強訓練，讓他每天都有動力。

陳鵬畯說，因有教練陪伴至美國，安撫不少緊張情緒，也讓場邊戰術發揮功效。感謝大家支持，讓他有機會站上擂台挑戰自我，希望下次仍有機會代表台灣，參加世界警消運動大賽。

慈福分隊長謝峻恩說，英雄不一定穿披風，也可以揹氣瓶、穿越火場、戴起拳擊套；陳鵬畯無論是打火、救護、支援弟兄，總是力求最好，其對賽事的熱情也展現在工作上，他是新北市的驕傲。

消防局表示，陳鵬畯小時候就開始培養拳擊興趣，平時工作積極認真，積極參與任何訓練。進入消防局5年5個月，也從未間斷拳擊，運用休息時間持續精進及訓練，與同事間相處融洽。

拳擊 消防隊 警察

延伸閱讀

拳擊／林郁婷不參賽遭網路霸凌 經紀公司保留法律追訴權

丹娜絲颱風直逼高屏 高市擴大三級開設整備消防器材救災

桃園消防局前進樂天桃猿主場 推廣居家防災觀念

拳擊／吳詩儀碾壓對手 WB盃哈薩克拳賽晉4強保底銅牌

相關新聞

影／新北中和工人疑未繫安全繩 「連人帶窗」墜4樓砸中車頂

王姓工人今天在新北市中和區一處公寓裝設鐵窗，不慎連人帶窗從4樓掉落砸中等紅燈的林女汽車車頂，王男受傷送醫，林女未受傷但飽...

命大！宜蘭男頭暈突落軌險遭區間車撞上 躲狹小縫隙自行爬回月台

宜蘭石城火車站今天下午發生一起驚險落軌意外，一名男子在區間車進站前突然摔落月台，幸好他躲在鐵軌與月台間狹小縫隙，未被火車...

撞倒2站牌…蘆洲紅色迷你衝撞公車站 安全氣囊全炸開

新北市蘆洲區公所斜前方今天下午有1輛紅色掀背車，不明原因衝撞公車站，連續撞倒2支站牌，再撞上廣告佈告欄才停下，幸好當時無...

影／七旬男採蚵3天未歸 颱風海警發布後找到陷在泥灘已死亡

彰化縣74歲施姓男子本月3日採蚵失蹤，經消防、海巡及彰化縣救難協會連日搜尋，今天下午在芳苑鄉新街村的新街海堤西側約500...

輕颱來襲海巡署加強岸際巡查 民眾闖海邊警戒區將罰5至25萬元罰鍰

海巡署下午指出，輕颱「丹娜絲」正逐漸影響台灣，適逢暑假期間，為避免民眾前往海邊觀浪或從事水上活動等危險行為，海巡署已加強...

午睡驚魂！3歲兒溜出門 母親哭著急出門找見這幕笑了

桃園市桃園區位於泰昌三街某處社區，昨天下午2時20分突然有「不明小人兒」闖入，嚇得警衛急電l110，桃市桃園警分局中路派...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。