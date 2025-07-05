影／新北中和工人疑未繫安全繩 「連人帶窗」墜4樓砸中車頂

王姓工人今天在新北市中和區一處公寓裝設鐵窗，不慎連人帶窗從4樓掉落砸中等紅燈的林女汽車車頂，王男受傷送醫，林女未受傷但飽受驚嚇。確實事故發生原因由警方調查釐清。

新北市警方今天上午10時許獲報，中和區民享街92巷內發生鐵窗從高處落砸中汽車意外，轄區中和警方獲報到場，發現工人王姓男子（45歲）今天在公寓4樓裝設鐵窗，疑似未使用安全繩索固定，不慎連人帶窗從4樓掉落，砸中下方等紅燈的林姓女子（69歲）汽車車頂。