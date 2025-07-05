快訊

不斷更新／輕颱丹娜絲進逼！高雄預計20:00宣布 全台6日颱風假資訊一覽

暴雨狂下一片紅紫！丹娜絲颱風進逼 風雨時程曝光全台有感

中職／史詩紀錄！悍將單局13分史上第4次 第一隊非首局寫紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

影／新北中和工人疑未繫安全繩 「連人帶窗」墜4樓砸中車頂

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

王姓工人今天在新北市中和區一處公寓裝設鐵窗，不慎連人帶窗從4樓掉落砸中等紅燈的林女汽車車頂，王男受傷送醫，林女未受傷但飽受驚嚇。確實事故發生原因由警方調查釐清。

新北市警方今天上午10時許獲報，中和區民享街92巷內發生鐵窗從高處落砸中汽車意外，轄區中和警方獲報到場，發現工人王姓男子（45歲）今天在公寓4樓裝設鐵窗，疑似未使用安全繩索固定，不慎連人帶窗從4樓掉落，砸中下方等紅燈的林姓女子（69歲）汽車車頂。

王男因頭部外傷、腰部疼痛疑似骨折，但意識清楚，由救護車送至雙和醫院急救，無辜受害的林女人未受傷但飽受驚嚇，事發當時，路口還有1名機車騎士，幸運未遭波及。確實事故發生原因由警方調查釐清。

王姓工人今天在新北市中和區民享街巷內裝設鐵窗，不慎連人帶窗從4樓掉落砸中等紅燈的林女汽車車頂，王男受傷送醫，林女未受傷但飽受驚嚇。記者王長鼎／翻攝
王姓工人今天在新北市中和區民享街巷內裝設鐵窗，不慎連人帶窗從4樓掉落砸中等紅燈的林女汽車車頂，王男受傷送醫，林女未受傷但飽受驚嚇。記者王長鼎／翻攝
王姓工人今天在新北市中和區民享街巷內裝設鐵窗，不慎連人帶窗從4樓掉落砸中等紅燈的林女汽車車頂，王男受傷送醫，林女未受傷但飽受驚嚇。記者王長鼎／翻攝
王姓工人今天在新北市中和區民享街巷內裝設鐵窗，不慎連人帶窗從4樓掉落砸中等紅燈的林女汽車車頂，王男受傷送醫，林女未受傷但飽受驚嚇。記者王長鼎／翻攝

中和 鐵窗

延伸閱讀

新北公告6處標租 中和COSTCO旁大面積精華地也釋出

影／畫面曝光！通緝男駕車狂逃200公尺 中和警連開11槍霸氣逮人

貨車64快速道路爆胎翻車 中和警迅速到場排除

亞洲最大繩索救援論壇登場 台灣救援技術走向世界舞台

相關新聞

影／新北中和工人疑未繫安全繩 「連人帶窗」墜4樓砸中車頂

王姓工人今天在新北市中和區一處公寓裝設鐵窗，不慎連人帶窗從4樓掉落砸中等紅燈的林女汽車車頂，王男受傷送醫，林女未受傷但飽...

命大！宜蘭男頭暈突落軌險遭區間車撞上 躲狹小縫隙自行爬回月台

宜蘭石城火車站今天下午發生一起驚險落軌意外，一名男子在區間車進站前突然摔落月台，幸好他躲在鐵軌與月台間狹小縫隙，未被火車...

蘆洲紅色迷你衝撞公車站 安全氣囊全炸開

新北市蘆洲區公所斜前方今天下午有1輛紅色掀背車，不明原因衝撞公車站，連續撞倒2支站牌，再撞上廣告佈告欄才停下，幸好當時無...

影／七旬男採蚵3天未歸 颱風海警發布後找到陷在泥灘已死亡

彰化縣74歲施姓男子本月3日採蚵失蹤，經消防、海巡及彰化縣救難協會連日搜尋，今天下午在芳苑鄉新街村的新街海堤西側約500...

輕颱來襲海巡署加強岸際巡查 民眾闖海邊警戒區將罰5至25萬元罰鍰

海巡署下午指出，輕颱「丹娜絲」正逐漸影響台灣，適逢暑假期間，為避免民眾前往海邊觀浪或從事水上活動等危險行為，海巡署已加強...

午睡驚魂！3歲兒溜出門 母親哭著急出門找見這幕笑了

桃園市桃園區位於泰昌三街某處社區，昨天下午2時20分突然有「不明小人兒」闖入，嚇得警衛急電l110，桃市桃園警分局中路派...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。