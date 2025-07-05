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命大！宜蘭男頭暈突落軌險遭區間車撞上 躲狹小縫隙自行爬回月台

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導

宜蘭石城火車站今天下午發生一起驚險落軌意外，一名男子在區間車進站前突然摔落月台，幸好他躲在鐵軌與月台間狹小縫隙，未被火車輾過，自行爬出，僅受皮肉傷。現場人員聞到他滿身酒氣，不過李男稱是頭暈才會摔下去。

社群平台「Threads」有網友貼文分享現場畫面，表示他在區間車到石城站時，工作人員發現有人跌入鐵軌，幸好馬上有人發現，在大家協力幫助下成功脫困，只受一點皮肉傷，但區間車因此無法動。

台鐵表示，4188列次區間車下午3時16分開進石城站，要進站前一刻，55歲李姓男子突然摔到鐵軌，幸好李男馬上躲進月台下方空間，沒有被列車輾過，讓站務人員鬆了一口氣。

當時在月台上的民眾都嚇出一身冷汗，發現李男意識清楚，沒有明顯傷勢，手上還拿著手機，都上前為他加油打氣。因李男藏身空間很狹小難以施援，眾人紛紛鼓勵他自己爬出來，李男在站務人員引導下，約在下午3時30分背對著四肢趴地自己爬出，由消防人員送醫。

台鐵表示，因落軌事件，造成台鐵福隆到大里之間暫時以西正線單線雙向行車，上、下行列車都有延誤，到下午4時狀況解除，恢復雙向通行。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

宜蘭石城火車站下午發生男子落軌意外，幸好他及時閃躲，未被列車輾過。圖／Threads網友提供
宜蘭石城火車站下午發生男子落軌意外，幸好他及時閃躲，未被列車輾過。圖／Threads網友提供
宜蘭石城火車站下午發生男子落軌意外，幸好他及時閃躲，未被列車輾過，自行爬出後送醫。圖／Threads網友提供
宜蘭石城火車站下午發生男子落軌意外，幸好他及時閃躲，未被列車輾過，自行爬出後送醫。圖／Threads網友提供
宜蘭石城火車站下午發生男子落軌意外，幸好他及時閃躲，未被列車輾過。圖／Threads網友提供
宜蘭石城火車站下午發生男子落軌意外，幸好他及時閃躲，未被列車輾過。圖／Threads網友提供
宜蘭石城火車站下午發生男子落軌意外，幸好他及時閃躲，未被列車輾過。圖／Threads網友提供
宜蘭石城火車站下午發生男子落軌意外，幸好他及時閃躲，未被列車輾過。圖／Threads網友提供

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