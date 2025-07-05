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影／七旬男採蚵3天未歸 颱風海警發布後找到陷在泥灘已死亡

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣74歲施姓男子本月3日採蚵失蹤，經消防、海巡及彰化縣救難協會連日搜尋，今天下午在芳苑鄉新街村的新街海堤西側約500公尺處找到，距離他走進潮間帶的地點約1.7公里，全身嚴重浮腫腐爛，家屬拒絕送醫。施男真正死因有待進一步調查。

據了解，施男常到芳苑鄉採蚵，本月3日從福興鄉住家騎機車到芳苑鄉，從漁民廣場附近海堤走到潮間帶，從此失聯，家屬當天晚上報案，消防、海巡、彰化縣救難協會分別出動無人機、救生艇，空中勤務總隊4日出動兩架次AS-365海豚機、今出動兩架次UH-60黑鷹機協尋，台中市空拍協會也支援空拍機找人。

消防、海巡和彰化縣救難協會今下午3點多，在芳苑鄉新街海堤西邊約500公尺處，發現施男擱淺在泥濘沼澤，距離他的機車約1.7公里，身穿螢光綠上衣、牛仔褲，揹著黑色背包，肢體僵硬、全身嚴重浮腫腐爛，明顯死亡，消防人員先用屍袋包裹屍體，再用長背板協力背上岸，交給警方和家屬處理後續事宜。

彰化消防人員把施男屍體從潮間帶帶回岸上。圖／民眾提供
彰化消防人員把施男屍體從潮間帶帶回岸上。圖／民眾提供

海巡 消防人員 潮間帶 空拍機

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