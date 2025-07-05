輕颱來襲海巡署加強岸際巡查 民眾闖海邊警戒區將罰5至25萬元罰鍰

海巡署下午指出，輕颱「丹娜絲」正逐漸影響台灣，適逢暑假期間，為避免民眾前往海邊觀浪或從事水上活動等危險行為，海巡署已加強岸際巡查，並透過大聲公、哨子或車載廣播器等設備執行勸離工作；依中央災防機關研商，地方政府劃定警戒區並拉設封鎖線，民眾未經許可強行進入者，將逕行開立舉發單，送交地方政府裁罰，依法可裁罰5萬元至25萬元罰鍰，以確保民眾生命安全。

海巡署表示將堅定執法，促使人民守法，開單目的在於保護人民安全，透過執法達到遏止違法的效果；同時呼籲各地方政府積極配合海巡署執法，對海巡署所舉發的違法行為迅速裁處，確實落實「災害防救法」規定。

海巡署呼籲，民眾可以善用海洋委員會「Go Ocean海域遊憩風險資訊」平台，該平台整合跨部門、跨平台的海象、風速、波浪、海流等全臺主要海域即時資訊數據，運用危險燈號警示，讓民眾可以清楚掌握遊憩海域的環境狀況，避開高風險時段與區域，確保生命安全。