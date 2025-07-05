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午睡驚魂！3歲兒溜出門 母親哭著急出門找見這幕笑了
桃園市桃園區位於泰昌三街某處社區，昨天下午2時20分突然有「不明小人兒」闖入，嚇得警衛急電l110，桃市桃園警分局中路派出所巡邏員警，抱著3歲娃兒徒步走了40分鐘，終於在800公尺外壽昌街發現哭著尋子的新住民媽媽，一見員警懷中的男娃立刻破涕而笑，連聲向警方致謝。
桃園分局說，中路所巡佐邱詩維及警員張富羽昨午接獲報案，泰昌三街有棟社區突然跑來1名非住戶的小朋友，警衛由於沒看到爸爸或媽媽在附近，懷疑是走失兒童立刻報警。
邱詩維、張富羽發現，小男童因為年紀實在太小，根本無法說出姓名等重要資料，根據男童身上衣褲和活動力研判，他應該離家不遠，於是帶著他在附近街巷查訪，2警1童由泰昌三街一路查訪至壽昌街，耗費約40分鐘路程，前方有名邊哭邊向他們跑來的越南籍蘇太太，直呼「寶貝，你跑哪去了？」
蘇太太說，前一陣子她剛由越南娘家將兒子接來台同住，昨午母子倆吃完飯後午睡，沒想到寶寶卻趁她睡著時，自己偷溜下床還開門外出，當她醒來後，找不到兒子驚覺不妙，當下自己也嚇哭了，哭著要出門找兒子，沒想到才出門就看到警察抱著兒子回來了，再三感謝警方的幫忙，而員警也勸導，要注意孩子的動向，更換門鎖預防幼兒自行開門離家。
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