午睡驚魂！3歲兒溜出門 母親哭著急出門找見這幕笑了

桃園市桃園區位於泰昌三街某處社區，昨天下午2時20分突然有「不明小人兒」闖入，嚇得警衛急電l110，桃市桃園警分局中路派出所巡邏員警，抱著3歲娃兒徒步走了40分鐘，終於在800公尺外壽昌街發現哭著尋子的新住民媽媽，一見員警懷中的男娃立刻破涕而笑，連聲向警方致謝。

桃園分局說，中路所巡佐邱詩維及警員張富羽昨午接獲報案，泰昌三街有棟社區突然跑來1名非住戶的小朋友，警衛由於沒看到爸爸或媽媽在附近，懷疑是走失兒童立刻報警。

邱詩維、張富羽發現，小男童因為年紀實在太小，根本無法說出姓名等重要資料，根據男童身上衣褲和活動力研判，他應該離家不遠，於是帶著他在附近街巷查訪，2警1童由泰昌三街一路查訪至壽昌街，耗費約40分鐘路程，前方有名邊哭邊向他們跑來的越南籍蘇太太，直呼「寶貝，你跑哪去了？」