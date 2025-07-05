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台鐵板橋浮洲車站傳女子不慎落軌 及時拉上月台無大礙

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

台鐵板橋浮洲車站今天傳出1名女子不慎落軌，幸及時被拉上月台無大礙，確實事發原因有待警方調查。

新北市消防局今天上午10時36分接獲站務人員報案，指稱台鐵板橋浮洲車站發生人員落軌意外，消防及救員趕抵現場，現場18歲魏姓女子在北上月台出站後，疑似天氣太熱以致頭暈，不慎失足跌入南下月台，救護人員現場檢視患者並無受困，身體多處擦傷、意識清醒，協助將人從軌道搬運至月台，交由救護車載送至板橋亞東醫院檢查。

魏女家屬接獲警方通知已前往醫院，鐵路警方已調閱車站監視器畫面，初步排除有外力介入，全案調查後將依違反鐵路法第57條第2項函移交通部鐵道局裁處，這起意外事件也影響台鐵1157次區間車及119次自強號，延誤通車時間約25分鐘。

台鐵板橋浮洲車站今傳女子不慎落軌，及時拉上月台無大礙。記者王長鼎／翻攝
台鐵板橋浮洲車站今傳女子不慎落軌，及時拉上月台無大礙。記者王長鼎／翻攝
台鐵板橋浮洲車站今傳女子不慎落軌，及時拉上月台無大礙。記者王長鼎／翻攝
台鐵板橋浮洲車站今傳女子不慎落軌，及時拉上月台無大礙。記者王長鼎／翻攝
台鐵板橋浮洲車站今傳女子不慎落軌，及時拉上月台無大礙。圖／聯合報系資料照
台鐵板橋浮洲車站今傳女子不慎落軌，及時拉上月台無大礙。圖／聯合報系資料照

台鐵 患者

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