台鐵板橋浮洲車站傳女子不慎落軌 及時拉上月台無大礙

台鐵板橋浮洲車站今天傳出1名女子不慎落軌，幸及時被拉上月台無大礙，確實事發原因有待警方調查。

新北市消防局今天上午10時36分接獲站務人員報案，指稱台鐵板橋浮洲車站發生人員落軌意外，消防及救員趕抵現場，現場18歲魏姓女子在北上月台出站後，疑似天氣太熱以致頭暈，不慎失足跌入南下月台，救護人員現場檢視患者並無受困，身體多處擦傷、意識清醒，協助將人從軌道搬運至月台，交由救護車載送至板橋亞東醫院檢查。