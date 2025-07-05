平鎮消防分隊舉辦「防災特攻隊－集結！」暑期消防營活動。圖／平鎮分隊提供

暑假來臨，為提升孩童防火防災意識，桃園市平鎮消防分隊於今(5)日舉辦「防災特攻隊－集結！」暑期消防營活動，吸引許多親子踴躍參加。透過一系列生動有趣的闖關體驗，讓孩子們化身為「小小消防員」，在遊戲中學習滅火、救援與自我保護的技能，打造寓教於樂的安全學習環境。

平鎮分隊表示，此次活動設置多個特色闖關關卡，包括射水體驗、地震模擬、消防衣裝備穿著、水域救援技巧及急救小達人等內容，讓孩童能親自操作、實際體驗消防與救護任務的過程。特別設計的「救生圈拋擲救援」關卡，更強化夏日戲水安全觀念，教導孩子在遇到溺水事件時如何正確協助他人，同時保護自身安全。

教導孩子在遇到溺水事件時如何正確協助他人，同時保護自身安全。圖／平鎮分隊提供

平鎮分隊提到，現場完成闖關任務的小朋友們不僅能獲得精美小禮物，還有機會參加抽獎活動，現場歡笑聲不斷，學習氣氛輕鬆又充實。消防人員也藉由活動向家長與民眾宣導防火防災及防溺五字訣「叫、叫、伸、拋、划」，提醒大家無論在家或外出戲水都應提高警覺，確保全家人安全。

平鎮分隊表示，「讓孩子從小培養正確的防災觀念，是守護家庭安全的重要一步。希望透過充滿趣味的消防營，讓孩子與家長了解到什麼是危險的，應該如何避免或預防，並且勇敢地說『不』，在日常生活中面對突發狀況時更具備有充分的應變能力，達到「自救與救人。」

「防災特攻隊－集結！」暑期消防營活動圓滿成功，不僅讓孩子們留下美好回憶，也種下了防災安全的種子。平鎮分隊強調，未來將持續推動更多防災教育活動，攜手民眾共同打造更安全、韌性的生活環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園平鎮消防分隊舉辦暑期營隊 強化學童防災知識