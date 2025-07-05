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跟警察聊天到一半被發布通緝 桃園男當場遭解送歸案

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市桃園區一名55歲楊姓男子本(7)月3日酒後嫌路過的機車很吵，持棍棒挑釁、揮打騎士，桃園警分局獲報到場處理，依傷害罪嫌函請偵辦。今(5)日上午8時許警方加強周邊巡邏，並前往楊男家中關懷約制，於聊天過程叮嚀他要控制情緒，別再觸法。過程中楊男竟正好因毀損案件被發布通緝，員警立即將其解送歸案。

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警方於聊天過程叮嚀他要控制情緒，別再觸法。圖：讀者提供

埔子派出所表示，楊男3日酒後感覺屋外機車行經很吵，拿棍子攔下機車騎士挑釁，並揮打路過的騎士，警方接獲報案立即依規定受理，並依傷害罪嫌函請偵辦。

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楊男因毀損案件被發布通緝，員警立即將其解送歸案。圖：讀者提供

埔子派出所進一步提到，警方同時加強周邊巡邏及對楊男約制，今日上午副所長周祥瑞副率警員羅元笙及丁柏天再次前往關懷約制，楊男正忙著煮早餐，員警藉由與其閒話家常告誡其控制情緒勿觸法，期間發現楊男因涉及毀損案件，於今日被發布通緝，立即依法將其解送歸案。

本文章來自《桃園電子報》。原文：跟警察聊天到一半被發布通緝 桃園男當場遭解送歸案

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