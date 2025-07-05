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影／高雄警車路口大迴轉擊落機車 「下巴」被撞掉騎士傷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市鳳山警分局文山派出所昨午獲報處理違停，警員開車在鳳松路快車道往左大迴轉時，騎機車直行的鄒姓男子不及反應撞上，致警車前方保險桿脫落，鄒男被甩飛滑至騎樓前，幸僅手腳擦挫傷；事故誰對誰錯，由交通大隊判定釐清。

網路社群「黑豪家族」貼出一則影片，事故發生昨天中午12時50分許，影片中只見一輛警車在路口大迴轉時，後方一輛直行的機車來不及反應，當場撞上警車。

事故當下，警車前方保險桿整個脫落，騎士被甩飛滑落至停在騎樓下的轎車前方，所幸騎士頭上有戴安全帽，否則後果不堪設想；影片原PO好奇問，事故發生「這誰對誰錯」。

轄區鳳山警分局指出，文山所員警當天中午接獲違停報案前往查處，葉姓警員（54歲）駕警備車在鳳山區鳳松路與鳳誠路口，南往北左迴轉時，右前車頭與沿鳳松路慢車道北往南直行的鄒姓男子（29歲）機車左前車身發生碰撞。

事故造成鄒男手腳擦挫傷，所幸無大礙，鄒自行就醫；雙方駕駛經酒測後，均無酒駕行為，詳細肇責由交通大隊判定釐清。

高市鳳山警分局文山派出所員警昨午處理違停，在鳳松路路口大迴轉，撞飛騎機車直行的鄒姓男子，警車保險桿脫落，鄒男被甩飛受輕傷。圖／取自網路社群「黑豪家族」
高市鳳山警分局文山派出所員警昨午處理違停，在鳳松路路口大迴轉，撞飛騎機車直行的鄒姓男子，警車保險桿脫落，鄒男被甩飛受輕傷。圖／取自網路社群「黑豪家族」
高市鳳山警分局文山派出所員警昨午處理違停，在鳳松路路口大迴轉，騎機車直行的鄒姓男子來不及反應撞上（紅圈處）。圖／取自網路社群「黑豪家族」
高市鳳山警分局文山派出所員警昨午處理違停，在鳳松路路口大迴轉，騎機車直行的鄒姓男子來不及反應撞上（紅圈處）。圖／取自網路社群「黑豪家族」
高市鳳山警分局文山派出所員警昨午處理違停，在鳳松路路口大迴轉，撞飛騎機車直行的鄒姓男子，警車保險桿脫落（右紅圈處），鄒男被甩飛在地（左紅圈處）。圖／取自網路社群「黑豪家族」
高市鳳山警分局文山派出所員警昨午處理違停，在鳳松路路口大迴轉，撞飛騎機車直行的鄒姓男子，警車保險桿脫落（右紅圈處），鄒男被甩飛在地（左紅圈處）。圖／取自網路社群「黑豪家族」

影片 警車 車禍

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