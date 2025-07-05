左轉小客車碰撞直行重機 駕駛持喪屍煙彈被逮
桃園市八德區介壽路二段361巷口昨(4)日上午8時13分許發生左轉小客車與直行重機碰撞車禍，警方到場處理時，發現小客車駕駛持有電子煙主機及依托咪酯喪屍煙彈一顆，全案依違反毒品危害防制條例及公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
八德交通分隊說明，昨日上午8時13分許在八德區介壽路二段361巷口，沈男駕駛小客車欲左轉時，與21歲簡姓男子駕駛重機車直行往桃園方向行駛發生碰撞，造成簡男身體擦傷。經實施酒測檢查，雙方酒測值均為0。警方在現場查獲沈男身上攜帶電子煙主機及依托咪酯煙彈一顆，全案已依違反毒品危害防制條例及公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
警方呼籲，請民眾勿接觸毒品，遠離毒品，勿施用毒品後駕車，以免觸法。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】左轉小客車碰撞直行重機 駕駛持喪屍煙彈被逮
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