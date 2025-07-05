影／酒駕醉倒摔在鐵軌上 男子騎電動自行車撞高雄輕軌設施
高雄市蓬萊路與七賢三路口昨晚11時許一名67歲李姓男子騎車電動機車，酒駕後突然闖入高雄輕軌軌道，擦撞輕軌灑水圓筒後自摔，嚇得目擊民眾急忙上前拉人，就怕有輕軌列車通過，警方到場後發現男子酒駕肇事，除開罰外並依法移送地檢署偵辦。
鼓山警分局表示，昨晚11時許警方獲報蓬萊路與七賢三路口有交通事故發生，肇事的李姓男子騎乘電動自行車由七賢三路北向南行駛時，闖入輕軌範圍擦撞輕軌灑水圓筒後自摔，李男經民眾協助無大礙，僅手部有輕微擦傷，現場並未影響輕軌運行。
警方對李男酒測，經檢驗李男呼氣酒精值為每公升0.1毫克，確認酒駕肇事，警方已依涉嫌過失妨害舟車行駛安全及公共危險罪嫌，將他移送高雄地檢署偵辦，同時發現他騎乘的電動自行車未依規定領用有效牌照，將依違反道路交通管理處罰條例開罰，並當場移置保管車輛。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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