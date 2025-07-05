快訊

關稅衝擊大…勞退基金由賺轉賠 自提族要停繳嗎？

桃園風禾公園有蛇！民眾拍照PO網 網友留言不妙快閃

丹娜絲「通過台灣海峽」機率最高 粉專：明晚暴風圈觸陸 14縣市高風險

警連推兩個月順安專案 台南永康傷亡交通事故少了64件

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南永康警分局5月推出「順安專案」，結果統計5月A2受傷交通事故585件、比去年同期減少25件，繼續執行6月底2個月，6月交通事故單月545再降39件。警方表示，以上半年A2事故3522件較去年同期減少70件比較，「順安專案確實存在功能、會繼續進行」。

永康分局交通組長葉敏旭稱：執行順安專案，必須「不增加員警勤務時段，運用守望技巧、精準手段收事故防制功效」。雖然專案每天執行時間只有1小時不長，但確實看到效果。

警方目前實際作法：轄區高肇事地點中山北路與中山路口、中正北路與中正路口、大灣路與民族路口、中華路與小東路口、中山北路與永大路口、中華路與大橋二街口、復國一路與忠孝路口等七處每天下午4點半到5點半各所當班員警同步路檢。

永康分局表示，「接獲民眾慰勉函，肯定永康分局以人為本的警政專業，大振分局士氣，深感努力辛苦有代價，畢竟警政的執行，最需要就是民眾的支持。」

分局長顏勤峰表示，今年加強道路交通事故防制執行計畫第3期，獲得甲組單位第1名，高興的不是冠軍，而是全體同仁群策群力，落實勤務執行，並藉交通事故防制得宜，民眾生命及財產損傷降到最低，永康分局會繼續執行交通防制作為，讓民眾安心上路、平安回家。

台南永康傷亡交通事故在警方連推兩月「順安專案」後減少66件。圖／警方提供
台南永康傷亡交通事故在警方連推兩月「順安專案」後減少66件。圖／警方提供
台南永康分局執行「順安專案」後減少交通事故，民眾寫信肯定。圖／警方提供
台南永康分局執行「順安專案」後減少交通事故，民眾寫信肯定。圖／警方提供
台南永康傷亡交通事故在警方連推兩月「順安專案」後減少66件。圖／警方提供
台南永康傷亡交通事故在警方連推兩月「順安專案」後減少66件。圖／警方提供
台南永康傷亡交通事故在警方連推兩月「順安專案」後減少66件。圖／警方提供
台南永康傷亡交通事故在警方連推兩月「順安專案」後減少66件。圖／警方提供
台南永康傷亡交通事故在警方連推兩月「順安專案」後減少66件。圖／警方提供
台南永康傷亡交通事故在警方連推兩月「順安專案」後減少66件。圖／警方提供

中正路 交通事故

延伸閱讀

花蓮縣府推暑期旅遊補助專案 最高現折2000元

「兒童免費吃到飽」來了！ 台北文華東方暑假連住兩晚75折 文華Café爽嗑精美甜點吧、兒童義大利麵免費招待

欣技攻日 攜手 SI 大廠

批賴總統造謠 徐巧芯：王定宇也支持刪獵鴞專案45.7億

相關新聞

影／酒駕醉倒摔在鐵軌上 男子騎電動自行車撞高雄輕軌設施

高雄市蓬萊路與七賢三路口昨晚11時許一名67歲李姓男子騎車電動機車，酒駕後突然闖入高雄輕軌軌道，擦撞輕軌灑水圓筒後自摔，...

影／苗栗39歲婦人載9歲兒返家疑因大雨自撞電桿 母死兒重傷

39歲廖姓婦人昨晚騎機車從台中豐原的一家補習班載9歲兒子回家，行經苗栗縣苑裡鎮140縣道及玉豐九路口時，疑似大雨視線不良...

台中知名飯店親子樂園傳意外 6歲男童跌落2米高緊急送醫

台中市西區一間知名酒店的親子室內樂園，今上午11時許，驚傳一名6歲男童從攀岩區、跌落約2米高，家長及現場人嚇壞了。

警連推兩個月順安專案 台南永康傷亡交通事故少了64件

台南永康警分局5月推出「順安專案」，結果統計5月A2受傷交通事故585件、比去年同期減少25件，繼續執行6月底2個月，6...

影／三重警盤查違停車 驚見武士刀又搜到海洛因

新北市三重區昨天有1輛轎車違停路旁，員警趨前稽查，53歲黃姓駕駛下車時，被看見身旁有1把武士刀，他立刻激動反抗拒捕，最後...

影／北市女不爽占用共享音樂機器人 直接「切歌」 遭街友亮魚刀

林姓女子昨天經過台北捷運中山站地下街，看到開放讓大家使用的裝置藝術「音響機器人BIGPOW」又被張姓男子占用，當場「切歌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。