警連推兩個月順安專案 台南永康傷亡交通事故少了64件
台南永康警分局5月推出「順安專案」，結果統計5月A2受傷交通事故585件、比去年同期減少25件，繼續執行6月底2個月，6月交通事故單月545再降39件。警方表示，以上半年A2事故3522件較去年同期減少70件比較，「順安專案確實存在功能、會繼續進行」。
永康分局交通組長葉敏旭稱：執行順安專案，必須「不增加員警勤務時段，運用守望技巧、精準手段收事故防制功效」。雖然專案每天執行時間只有1小時不長，但確實看到效果。
警方目前實際作法：轄區高肇事地點中山北路與中山路口、中正北路與中正路口、大灣路與民族路口、中華路與小東路口、中山北路與永大路口、中華路與大橋二街口、復國一路與忠孝路口等七處每天下午4點半到5點半各所當班員警同步路檢。
永康分局表示，「接獲民眾慰勉函，肯定永康分局以人為本的警政專業，大振分局士氣，深感努力辛苦有代價，畢竟警政的執行，最需要就是民眾的支持。」
分局長顏勤峰表示，今年加強道路交通事故防制執行計畫第3期，獲得甲組單位第1名，高興的不是冠軍，而是全體同仁群策群力，落實勤務執行，並藉交通事故防制得宜，民眾生命及財產損傷降到最低，永康分局會繼續執行交通防制作為，讓民眾安心上路、平安回家。
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