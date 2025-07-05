桃園市龜山警分局昨(4)日深夜執行保護兒童及少年措施擴大臨檢勤務，有鑑於暑假期間青少年易在外涉足妨害身心健康場所，受黑幫誘惑加入幫派，或從事飆車、吸毒及援交等，衍生偏差行為及被害事件，龜山分局在青春專案期間規劃此次專案勤務，執勤52名警力，同時結合桃園市政府各局共組聯合稽查小組，針對易生事端棋牌室、汽車賓館及網咖店等場所實施臨檢，共查獲毒品案2件2人、詐欺及洗錢防制法案2件2人、公共危險案1件1人、竊盜案1件1人、詐欺案通緝1件1人及尋獲失蹤人口1人。

龜山分局執行保護兒童及少年措施擴大臨檢勤務。圖：讀者提供

龜山分局提到，此次青春專案2大保護方式為「精準查察－防止青少年遭受一切危害」及「有效宣導－使青少年免於危害及觸法風險」，4大保護重點為「嚴防新興毒品」、「遏止組織犯罪」、「打擊詐欺」及「防制性暴力」，龜山分局會持續針對青春專案重點工作等項目積極查察，展現警方淨化妨害青少年成長環境、防制青少年被害的決心。此外，為確保青少年暑期安全活動空間，有效降低被害情事發生，市府建置了一站式活動平台「青春補給站」，網站內容涵蓋六大主題，分別為作伙來七桃、打工看這邊、服務最快樂、一起長知識、青春全紀錄及打開話匣子，要給青少年們最豐富的資訊，讓青少年度過充實、愉快又安全的暑假。

龜山分局針對易生事端棋牌室、汽車賓館及網咖店等場所實施臨檢。圖：讀者提供

龜山分局長張鶴瓊表示，青春專案期間希望青少年多多從事有益健康的戶外活動，除採主動攻式勤務外，針對深夜遊蕩少年，採柔性勸導返家並由教育局及校外會執行人員輔導；對深夜容留少年之網咖、撞球場、PUB及KTV等業者，尤應依社會秩序維護法及兒童及少年福利與權利保障法等嚴格取締，並依第三方警政作為及相關法令，配合市府聯合稽查小組施以後續行政裁處及強制斷水、斷電，透過市政及警政機關強勢作為讓家長放心。

本文章來自《桃園電子報》。原文：龜山警擴大臨檢 防止青少年涉足妨害身心健康場所