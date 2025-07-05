近來違規改裝引擎、排氣管或裝置高分貝喇叭、變更車燈等行為，不僅製造噪音影響居民生活安寧外，也嚴重危害道路交通安全與秩序，儼然成為交通新興公害，是最令民眾詬病的環保與交通違規問題。桃園警分局攜手環保局於昨（4）日晚間8至11時，在桃園市政府前廣場設立噪音檢測點，進行聯合稽查取締。其中有一台新車價值超過百萬的杜卡迪大型重機車，噪音超標11分貝，當場被開罰3000元。

桃園警分局攜手環保局在桃園市政府前廣場設立噪音檢測點，進行聯合稽查取締。圖：讀者提供

桃園分局提到，為杜絕改裝車噪音擾民，市府在前（112）年6月啟動「靜桃專案」，推動2年多以來，桃園城市噪音平均下降5.9分貝，相關陳情案件也下降達3成多，市府各局處橫向聯繫，攜手嚴打非法改裝噪音車具有相當成效。暑假期間是青少年騎乘改裝噪音車頻率較高的時期，市府自4日開始聯合基北北等3縣市同步展開聯合稽查，避免噪音車在各縣市間流竄，讓桃園朝安靜城市目標持續邁進。

新車價值超過百萬的杜卡迪大型重機車，檢測音量達105分貝，標準為94分貝，超標11分貝，遭裁罰3000元罰鍰。圖：讀者提供

桃園分局表示，該分局昨日出動9個派出所、桃園交通中隊共約30名警力，聯合市府環保局及桃園監理站實施聯合稽查，鎖定中路重劃區、中山路、復興路、三民路、國際路等噪音車出沒熱點，由員警攔查違法改裝排氣管車輛至市府廣場接受檢測噪音，一旦超標便立即開單告發，且要通知複驗。環保局長顏己喨也特別在聯合稽查勤務期間，至現場慰勞參與執勤人員，他特別感謝警察局、監理站及環保局團隊在酷暑夜間辛勞執法，戮力守護市民安寧。昨日整場勤務下來，共攔查27部車，噪音違規超標有14部，裁罰金額為5萬6400元。 而在7月1日時，則是攔查25部車輛，噪音超標有15輛，裁罰金額為5萬3700元。兩次勤務合計攔查29部車噪音超標，加總裁罰金額超過11萬元。

桃園分局提及，昨晚埔子派出所警員楊修銓攔查噪音車過程中，查獲顏姓女子涉嫌酒後駕車；警員陳盈銓則是查獲陳姓男子涉嫌毒品及通緝案件；中路派出所警員劉哲宏則是攔查黃姓駕駛騎乘一部新車價值超過百萬的杜卡迪大型重機車，檢測音量達105分貝，標準為94分貝，超標11分貝，裁罰3000元罰鍰。員警攔查噪音車除了維護環境安寧，也連帶淨化轄區治安，一種勤務發揮多種功能。

桃園分局進一步提到，環保局也導入聲音照相、噪音實測和車牌辨識等科技設備，全方位取締非法改裝噪音車，今年也在噪音熱點建置50套聲音照相設備科技執法，強化監控與執法效能；交通局也祭出調整路口號誌秒數周期來降低車速；警察局各分局則是持續配合執行「環、警、監聯合稽查」與「路邊機動攔檢做警政通報」，以強力攔檢、科技執法與多機關協力合作，共同打造安靜、宜居的城市空間。

警方特別提醒，今年1月已經修訂「道路交通安全規則」，將機車排氣管納入登記變更事項，若改裝排氣管不符合噪音規範將不予認證登記，若未依照規定向監理機關辦理變更登記，違規者依照道路交通管理處罰條例第16條1項1款規定：可處900至1800元罰鍰，期從源頭杜絕噪音汙染。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園杜卡迪紅牌重機深夜炸街 遭開罰3000元