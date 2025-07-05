桃園市桃園區有一名3歲蘇姓男童於昨(4)日下午14時20分許獨自跑進泰昌三街某社區，由於警衛都沒看過該男童，且身旁沒有大人陪同，便向桃園警分局通報。警方獲報到場關心時，因男童年幼，無法表達自已的身分，員警研判他應該離家不久，便帶著男童在附近查訪，約40分鐘後，一名越南籍蘇姓女子哭著走過來說自己是男童母親，午睡醒來發現兒子偷跑出門，非常焦急。經員警確認身分無誤後，幫助母子團聚，化解一場驚魂。

蘇女邊哭邊走過來表示自己是男童的媽媽。圖：讀者提供

中路派出所說明，昨日下午巡佐邱詩維及警員張富羽接獲轄區泰昌三街某社區警衛通報，有非住戶男童跑進社區，沒有家長陪同，請員警協助處理。員警立即前往現場，男童卻因年幼無法說出身分相關資料。員警由其穿著及精神狀況，研判男童應該離家不久，便帶著他在附近街巷查訪，約40分鐘後，正在壽昌街查詢時，蘇女邊哭邊走過來表示自己是男童的媽媽，員警抱著男童陪同她回家，經查證身分無誤，將男童交還蘇女。

員警抱著男童陪同蘇女回家，經查證身分無誤，將男童交還蘇女。圖：讀者提供

警方提到，蘇女前陣子才剛由越南娘家接兒子來台居住，中午母子一起午睡，沒想到兒子竟趁她睡覺時，偷溜下床自己開門外出，她起床發現兒子不見了驚慌失措，邊哭邊出門尋找，沒想到剛出門就見到警察抱著兒子，才放下心中大石。蘇女對員警的協助再三感謝，員警也勸導她要注意小朋友動向，並更換門鎖預防幼兒自行開啟以維護安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：3歲童趁媽媽午睡偷溜出門 桃警及時化解驚魂