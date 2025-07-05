影／三重警盤查違停車 驚見武士刀又搜到海洛因

新北市三重區昨天有1輛轎車違停路旁，員警趨前稽查，53歲黃姓駕駛下車時，被看見身旁有1把武士刀，他立刻激動反抗拒捕，最後還是被壓制上銬，過程都被路人錄影上傳網路，警方後來又搜出安非他命和海洛因共6包。

警方是在昨天下午2時27分，巡邏經過三重區重新路三段，在距離三重警分局僅200公尺斜對面的超商外，發現轎車違停紅線，車上有1男、1女。員警靠近實施交通稽查，黃姓男子即開門下車。

這時被看見駕駛座椅旁有1把武士刀，黃男立刻鑽回車內拒絕受檢，奮力反抗仍被拖出車外壓制逮捕，過程都被路人錄影上傳網路。接著員警又在他的身上搜出4包安非他命19.42公克、2包海洛因2.01公克，帶回派出所警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦。

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