矯正署推抗暑措施 監所噴水霧、供冰水助降溫

炎夏高溫，監所舍房悶熱難耐，矯正署已採取多項抗暑降溫措施，包括噴水霧、增設電扇、裝設隔熱板等，並適時提供清涼飲品、販售冰水與冰塊，確保收容人用水充足，保障權益。

法務部矯正署所屬51個犯罪矯正機關，依性質區分為監獄、矯正學校、看守所、少年觀護所及戒治所等5類。

近期連日高溫不斷，矯正機關收容人夏季生活處遇，向來是民間團體關注重點。矯正署表示，近年來已採取多項抗暑降溫措施，保障收容人權益。

矯正署說，硬體方面以改善通風、遮陽與降溫設備為主，包括於通道、走廊加裝噴水霧系統，設置遮陽簾減少日曬，並加裝隔熱棚、隔熱泡棉等，避免陽光直曬，降低舍房溫度，同時增設電扇、吊扇及抽風扇等，加強空氣流通。

夏季期間，矯正機關也適度放寬收容人用水時間與用量，部分機關在非盥洗時段，開放收容人用毛巾擦拭身體，協助降溫，並減少因大量流汗產生的不適狀況。

軟體措施部分，矯正署指出，合作社提供結冰水、衛生冰塊販售，並調整夏季菜單，增加易促進食慾的餐點，例如清涼飲品、綠豆湯或涼拌菜，幫助收容人消暑解熱。

此外，針對部分於外役監執行戶外工作的收容人，矯正署表示，會斟酌減少工作次數，或依實際情況調整工作內容，避免長時間在高溫環境下作業。

矯正署強調，若有收容人出現中暑或其他不適症狀，監所會立即監控生理數據，並依情況提供適當治療，必要時安排戒護就醫，全力維護收容人健康。