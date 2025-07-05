快訊

丹娜絲颱風逼近！今5航線、19航次停航 下午4時增開1班澎湖到高雄

畫「命債命還」圖遭押！黃國昌：綠支持者設我靈堂 北檢在睡？

世界末日也要買！民眾睡一排搶「I'm donut？」甜甜圈 門口變野營場

矯正署推抗暑措施 監所噴水霧、供冰水助降溫

中央社／ 台北5日電

炎夏高溫，監所舍房悶熱難耐，矯正署已採取多項抗暑降溫措施，包括噴水霧、增設電扇、裝設隔熱板等，並適時提供清涼飲品、販售冰水與冰塊，確保收容人用水充足，保障權益。

法務部矯正署所屬51個犯罪矯正機關，依性質區分為監獄、矯正學校、看守所、少年觀護所及戒治所等5類。

近期連日高溫不斷，矯正機關收容人夏季生活處遇，向來是民間團體關注重點。矯正署表示，近年來已採取多項抗暑降溫措施，保障收容人權益。

矯正署說，硬體方面以改善通風、遮陽與降溫設備為主，包括於通道、走廊加裝噴水霧系統，設置遮陽簾減少日曬，並加裝隔熱棚、隔熱泡棉等，避免陽光直曬，降低舍房溫度，同時增設電扇、吊扇及抽風扇等，加強空氣流通。

夏季期間，矯正機關也適度放寬收容人用水時間與用量，部分機關在非盥洗時段，開放收容人用毛巾擦拭身體，協助降溫，並減少因大量流汗產生的不適狀況。

軟體措施部分，矯正署指出，合作社提供結冰水、衛生冰塊販售，並調整夏季菜單，增加易促進食慾的餐點，例如清涼飲品、綠豆湯或涼拌菜，幫助收容人消暑解熱。

此外，針對部分於外役監執行戶外工作的收容人，矯正署表示，會斟酌減少工作次數，或依實際情況調整工作內容，避免長時間在高溫環境下作業。

矯正署強調，若有收容人出現中暑或其他不適症狀，監所會立即監控生理數據，並依情況提供適當治療，必要時安排戒護就醫，全力維護收容人健康。

冰水 高溫

延伸閱讀

政府相挺！矯正署深夜戒護每小時增100元補貼 5千戒護警力受惠

雙胞胎扔洗衣機悶死「母子三屍」 凶手遭獄友侵占遺產1600萬

全台監所今年超收逾300人 矯正署指因詐欺案件猖獗

收容人詐欺犯上升至第一名 監所超收逾300人

相關新聞

影／苗栗39歲婦人載9歲兒返家疑因大雨自撞電桿 母死兒重傷

39歲廖姓婦人昨晚騎機車從台中豐原的一家補習班載9歲兒子回家，行經苗栗縣苑裡鎮140縣道及玉豐九路口時，疑似大雨視線不良...

影／43歲恍惚男騎機車上國3…往北逆向狂飆19公里 警圍捕還拒停

43歲的沈姓男子疑似精神恍惚，今上午6時28分許，騎乘機車由國3南向72公里高原交流道路段駛入，一路逆向往北狂飆，任意變...

獨／催熟？高雄路旁小貨車滿載突莫名自燃起火 車毀芒果「熟了」

高市一輛停放在壽民路公園旁滿載芒果的小貨車今天凌晨突莫名起火；警消趕抵發現車斗後方自燃，波及駕駛座，消防員破窗射水灌救，...

影／三重警盤查違停車 驚見武士刀又搜到海洛因

新北市三重區昨天有1輛轎車違停路旁，員警趨前稽查，53歲黃姓駕駛下車時，被看見身旁有1把武士刀，他立刻激動反抗拒捕，最後...

影／北市女不爽占用共享音樂機器人 直接「切歌」 遭街友亮魚刀

林姓女子昨天經過台北捷運中山站地下街，看到開放讓大家使用的裝置藝術「音響機器人BIGPOW」又被張姓男子占用，當場「切歌...

影／台南安南區工寮深夜冒火煙 2人緊急逃生

台南市安南區城西街三段501巷一處工寮今凌晨3時40分傳出火警，1樓鐵皮建物內冒出火煙，消防局據報後調派大批人車撲救，現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。