影／苗栗39歲婦人載9歲兒返家疑因大雨自撞電桿 母死兒重傷

39歲廖姓婦人昨晚騎機車從台中豐原的一家補習班載9歲兒子回家，行經苗栗縣苑裡鎮140縣道及玉豐九路口時，疑似大雨視線不良，機車自撞路旁電桿，插進路邊狹窄的圳溝內，母子都受重傷，送醫搶救後廖婦仍宣告不治，兒子昏迷搶救中，車禍原因警方調查中。

警方初步調查，昨晚7點多苑裡地區降大雷雨，廖姓婦人騎機車載9歲兒子要 返家，從140縣道由東往西直行，途經玉豐九路口時，機車高速撞擊路邊電桿後摔進路邊狹小的圳溝裡，車頭全毀，現場滿地碎片，母子兩人傷勢嚴重倒臥在血泊中。

路人發現報警，119救護車趕到現場時，廖婦已無生命跡象，緊急CPR並送醫搶救，仍宣告不治；兒子疑似內出血、意識模糊，送加護病房觀察。

警方已報請苗栗地檢署，檢警今天將相驗釐清廖婦是否有飲酒或藥物反應。