影／北市女不爽占用共享音樂機器人 直接「切歌」 遭街友亮魚刀
林姓女子昨天經過台北捷運中山站地下街，看到開放讓大家使用的裝置藝術「音響機器人BIGPOW」又被張姓男子占用，當場「切歌」，播放自己想聽的歌曲，張男不滿理論甚至亮刀恐嚇。警方獲報循線找到張男，查扣長約30公分的魚刀，警詢後依恐嚇罪送辦。
大同警方昨天下午2點多獲報，中山站地下街有亮刀糾紛，趕抵發現嫌犯已逃逸無蹤，現場無人受傷，報案人林女（39歲）供稱，因為想用「音響機器人BIGPOW」播音樂，發現長期被張男（66歲）占用，沒想到就被對方亮刀恐嚇。
張男當時見林女報警，直接從現場離去，警方調閱監視器畫面發現張男是過去曾處理過糾紛案的街友，循線至他常出沒的地方找人，果然找到他，告知事由後帶回派出所偵詢。
警方在張男包包內查扣一把長約30公分的魚刀，他辯稱自己是街友，沒有恐嚇意圖，會攜帶只是因為是「隨身家當」，警方依規定查扣，警詢後依刑法恐嚇罪函送士林地檢署偵辦。
據了解，林女是附近上班族，上下班都會經過此地，早早想用「音響機器人BIGPOW」播音樂，但始終都被張男霸占使用，因此才會在昨天下午直接掃「音響機器人BIGPOW」上的QR-Code切歌，播放自己喜愛的日文歌。
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