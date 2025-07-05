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影／43歲恍惚男騎機車上國3…往北逆向狂飆19公里 警圍捕還拒停

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

43歲的沈姓男子疑似精神恍惚，今上午6時28分許，騎乘機車由國3南向72公里高原交流道路段駛入，一路逆向往北狂飆，任意變換車道，險象環生，警方先於南向55公里處鶯歌系統路段，實施車道管制全線封閉，沈男無視警方指揮停車並強行硬闖，警方隨即又於南向53公里處，再次以全線封閉方式於6時40分及時攔停，防止事故發生並制止其違規行為，所幸過程未發生人員傷亡。

警方調查發現沈男疑似精神恍惚，上交流道後被發現通報在中線上行駛，後來隨意亂竄自內側車道，警方交管圍捕，沈男仍無視員警攔停，衝撞後持續朝內側路肩狂鑽，第2次於南向53公里三鶯路段成功攔停。

警方表示，沈男攔停後不發一語，警方如何問話都不說，家屬則透露沈男似乎有精神上的障礙。

警方說，是否誤闖還是刻意闖入國道，有待警方進一步調查釐清。本案除依違反道路交通管理處罰條例第33條第4項規定處3000元以上6000元以下罰鍰製單舉發，並將依涉嫌公共危險罪函送桃園地檢署偵辦。

國道警呼籲機車駕駛人若使用導航，應注意設定為機車模式，並應依標誌標線指示行駛。機車若違規行駛國道將依據道路交通管理處罰條例第33條第4項規定，可處3000元以上6000元以下罰鍰。

倘若機車騎士誤上國道，應立即停靠路肩後人員至護欄外等安全處所撥打110報案或1968通報國道相關單位前往協助，以確保自身及其他車輛安全。

43歲沈男國三72公里上交流道，一路往北逆向騎車，還一度拒捕繼續鑽。記者翁唯真／翻攝
43歲沈男國三72公里上交流道，一路往北逆向騎車，還一度拒捕繼續鑽。記者翁唯真／翻攝
43歲沈男國三72公里上交流道，一路往北逆向騎車，還一度拒捕。記者翁唯真／翻攝
43歲沈男國三72公里上交流道，一路往北逆向騎車，還一度拒捕。記者翁唯真／翻攝
43歲沈男國三72公里上交流道，一路往北逆向騎車。記者翁唯真／翻攝
43歲沈男國三72公里上交流道，一路往北逆向騎車。記者翁唯真／翻攝

國道 桃園地檢署 車道

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