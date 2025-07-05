影／43歲恍惚男騎機車上國3…往北逆向狂飆19公里 警圍捕還拒停

43歲的沈姓男子疑似精神恍惚，今上午6時28分許，騎乘機車由國3南向72公里高原交流道路段駛入，一路逆向往北狂飆，任意變換車道，險象環生，警方先於南向55公里處鶯歌系統路段，實施車道管制全線封閉，沈男無視警方指揮停車並強行硬闖，警方隨即又於南向53公里處，再次以全線封閉方式於6時40分及時攔停，防止事故發生並制止其違規行為，所幸過程未發生人員傷亡。

警方調查發現沈男疑似精神恍惚，上交流道後被發現通報在中線上行駛，後來隨意亂竄自內側車道，警方交管圍捕，沈男仍無視員警攔停，衝撞後持續朝內側路肩狂鑽，第2次於南向53公里三鶯路段成功攔停。

警方表示，沈男攔停後不發一語，警方如何問話都不說，家屬則透露沈男似乎有精神上的障礙。

警方說，是否誤闖還是刻意闖入國道，有待警方進一步調查釐清。本案除依違反道路交通管理處罰條例第33條第4項規定處3000元以上6000元以下罰鍰製單舉發，並將依涉嫌公共危險罪函送桃園地檢署偵辦。

國道警呼籲機車駕駛人若使用導航，應注意設定為機車模式，並應依標誌標線指示行駛。機車若違規行駛國道將依據道路交通管理處罰條例第33條第4項規定，可處3000元以上6000元以下罰鍰。