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獨／催熟？高雄路旁小貨車滿載突莫名自燃起火 車毀芒果「熟了」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市一輛停放在壽民路公園旁滿載芒果的小貨車今天凌晨突莫名起火；警消趕抵發現車斗後方自燃，波及駕駛座，消防員破窗射水灌救，火滅後，車頭毀，整車芒果也付之一炬；初步排除人為縱火，懷疑是催熟芒果惹禍，詳細起火原因待釐清。

警消調查，一輛藍色自小貨車車斗後方滿載芒果，停放在楠梓區壽民路公園旁，今天凌晨零時3分許小貨車車斗後方突自燃起火，民眾報案後，警消趕抵現場，先疏散附近住戶，幸無人受傷。

由於火勢波及小貨車駕駛座，消防員破窗射水朝駕駛座和車斗灌救，火勢於7分鐘後撲滅，車斗後方的芒果被火燒熟，仍有高溫煙霧狀況，消防員持續警戒，確認未再起火後才離去。

據了解，芒果小貨車莫名起火，警方調閱周邊監視器查看並未發現有外力破壞情形，滿載芒果的小貨車疑突然從後方自燃，消防員懷疑為貨車後方催熟芒果導致發熱引起，初步排除人為縱火可能性；詳細起火原因火調科調查。

高市一輛停放在壽民路公園旁滿載芒果的自小貨車，今天凌晨突莫名起火；消防員搶救滅火，後方芒果被火燻熟。記者石秀華／翻攝
高市一輛停放在壽民路公園旁滿載芒果的自小貨車，今天凌晨突莫名起火；消防員搶救滅火，後方芒果被火燻熟。記者石秀華／翻攝
高市一輛停放在壽民路公園旁滿載芒果的自小貨車，今天凌晨突莫名起火；消防員搶救滅火，後方芒果被火燻熟。記者石秀華／翻攝
高市一輛停放在壽民路公園旁滿載芒果的自小貨車，今天凌晨突莫名起火；消防員搶救滅火，後方芒果被火燻熟。記者石秀華／翻攝
高市一輛停放在壽民路公園旁滿載芒果的自小貨車，今天凌晨突莫名起火；消防員搶救滅火，後方芒果被火燻熟。記者石秀華／翻攝
高市一輛停放在壽民路公園旁滿載芒果的自小貨車，今天凌晨突莫名起火；消防員搶救滅火，後方芒果被火燻熟。記者石秀華／翻攝
高市一輛停放在壽民路公園旁滿載芒果的自小貨車，今天凌晨突莫名起火；消防員搶救滅火，後方芒果被火燻熟。記者石秀華／翻攝
高市一輛停放在壽民路公園旁滿載芒果的自小貨車，今天凌晨突莫名起火；消防員搶救滅火，後方芒果被火燻熟。記者石秀華／翻攝
高市一輛停放在壽民路公園旁滿載芒果的自小貨車，今天凌晨突莫名起火；消防員搶救滅火，後方芒果被火燻熟。記者石秀華／翻攝
高市一輛停放在壽民路公園旁滿載芒果的自小貨車，今天凌晨突莫名起火；消防員搶救滅火，後方芒果被火燻熟。記者石秀華／翻攝
高市一輛停放在壽民路公園旁滿載芒果的自小貨車，今天凌晨突莫名起火；消防員搶救滅火，後方芒果被火燻熟。記者石秀華／翻攝
高市一輛停放在壽民路公園旁滿載芒果的自小貨車，今天凌晨突莫名起火；消防員搶救滅火，後方芒果被火燻熟。記者石秀華／翻攝

消防員 縱火 芒果

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