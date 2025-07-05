桃警護少年的青春專案開跑 卻逮到大人們的越南職業賭場

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃市桃園警分局近日展開「青春專案」，查察轄內恐危害少年身心健康場所，景福派出所員警例行查訪，發現有處老舊社區巷弄內暗藏天九牌職業賭場，經專案小組蒐證，逮到越南籍阮姓女負責人及21名賭客，並查扣10萬餘元賭資及抽頭金，全案依法送辦。

桃園分局調查，36歲越南籍阮姓女子為規避警方查緝，特地選在不起眼的巷弄內租屋設置天九牌職業賭場，同時也利用通訊群組吸引越南籍的同鄉移工，以及本國民眾聚集賭博，涉嫌違法牟利。

由桃園分局偵查隊及景福所組成專案小組，對此加強監控蒐證，連日蒐證完成，本月3日深夜待賭客進入後，昨凌晨發動攻堅查緝，賭客一見大批警力嚇得四處逃竄，不僅將賭資丟到鐵皮屋上，只希望警方不會發現，在警方將賭場負責人阮姓女子，以及現場21名賭客控制後，清查身分發現賭客除了本國男女外，大部分多為阮女的同鄉移工，其中另逮到1名失聯移工；清算後共查扣抽頭金及賭資10餘萬元與賭具一批，全案依賭博罪及違反社會秩序維護法等罪嫌移送偵辦，逃逸外勞部分依法移送專勤隊收容。

分局長王智民表示，警方將加強查察轄內危害少年身心健康場所，為提供民眾安全、宜居生活環境，持續積極查緝不法，以嚴守青少年身心健康，維護社會大眾生命、身體、財產之安全，確保治安平穩。

越南籍阮姓女子在桃園區某老舊社區租屋開天九牌賭場，遭桃園警分局滅場，賭客將賭資丟在屋頂上，警方除逮阮女和賭客共22人外，查扣10餘萬元抽頭金和賭資。記者陳恩惠／翻攝
越南籍阮姓女子在桃園區某老舊社區租屋開天九牌賭場，遭桃園警分局滅場，賭客將賭資丟在屋頂上，警方除逮阮女和賭客共22人外，查扣10餘萬元抽頭金和賭資。記者陳恩惠／翻攝
越南籍阮姓女子在桃園區某老舊社區租屋開天九牌賭場，桃園警分局執行青春專案時，發現這個賭場並查抄。記者陳恩惠／翻攝
越南籍阮姓女子在桃園區某老舊社區租屋開天九牌賭場，桃園警分局執行青春專案時，發現這個賭場並查抄。記者陳恩惠／翻攝
越南籍阮姓女子在桃園區某老舊社區租屋開天九牌賭場，桃園警分局執行青春專案時，發現這個賭場並查抄。記者陳恩惠／翻攝
越南籍阮姓女子在桃園區某老舊社區租屋開天九牌賭場，桃園警分局執行青春專案時，發現這個賭場並查抄。記者陳恩惠／翻攝

失聯移工 桃園 越南

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