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父親遭野狗咬死 兒泣盼這是最後一個

聯合報／ 記者巫鴻瑋王昭月魯永明葉冠妤／連線報導

高雄市永安區鑽石沙灘發生76歲蔡姓老翁遭多隻流浪犬追到海中攻擊致死，當地可見許多流浪狗（圖）。一名泳客昨天下海游泳特別攜帶棍子防身。記者劉學聖／攝影
高雄市永安區鑽石沙灘發生76歲蔡姓老翁遭多隻流浪犬追到海中攻擊致死，當地可見許多流浪狗（圖）。一名泳客昨天下海游泳特別攜帶棍子防身。記者劉學聖／攝影

高雄市永安區76歲蔡姓老翁前天在永新漁港鑽石海灘水域游泳，遭至少3隻遊蕩犬在海面追咬，被救起後送醫不治。檢方昨相驗認定老翁頭部及左眼多處撕裂傷，大量出血死亡；老翁兒子悲慟泣訴「希望我爸爸是最後一個受害者」。

嘉義市黎明狗學校校長蔡慶榮說，野狗在海中逞凶還是首次聽聞，研判是2歲以上成熟的狗，具野性及獵性成群結黨，易攻擊落單長者、小孩，提醒如在陸地上遇到野狗攻擊，記得立即蹲下作勢撿石頭丟擲嚇狗，如在水中遇野狗攻擊，可以「發狂式大聲喊叫」，產生嚇阻作用，保護自己不受攻擊。

永安區野犬咬傷人案件時有所聞，鑽石沙灘、石斑路常見成群遊蕩犬，高雄市動保處說，今年已抓51隻遊蕩犬，上周有居民被遊蕩犬攻擊後，動保處1周內更抓了29隻。但前天仍發生老翁遭遊蕩犬圍攻致死案件，引起地方議論，居民人心惶惶。

老翁平日與兒子及身障女兒同住，親友接到噩耗難以置信，盼查明死因。橋頭地檢署昨天相驗，認定死因是遊蕩犬攻擊，以致老翁左眼及頭部多處撕裂傷，大量出血死亡，家屬無意見。永安區長黃瑞財致贈8萬元慰問金協助後事，另協辦意外險出險，考量蔡家女兒身障，也將提供急難救助金。

老翁兒子昨天從澎湖趕回，對父親被遊蕩犬咬死無法置信，他拿出相驗屍體證明書泣訴永安遊蕩犬問題嚴重，曾見到有人將整車大型犬載到永安海邊野放，上周一名49歲居民游泳時被6隻遊蕩犬攻擊咬下耳朵，他父親未能逃過死劫，「希望我爸爸是最後一個受害者」。

「這些遊蕩犬簡直獸性大發」，新港里長何應成說，當地至少上百隻遊蕩犬，攻擊人的遊蕩犬出沒不定，只能宣導居民攜棒棍自保，尤其常有愛媽半夜拿雞頭等食物餵食，大量繁殖，抓不勝抓，造成地方嚴重困擾與安全威脅。

黃瑞財說，針對遊蕩犬問題將召開防治會議，加強抓捕並勸導愛狗人士不要餵食，避免遊蕩犬大量繁殖及人犬衝突。

農業部動物保護司副司長陳中興說，已對人犬、野生動物與遊蕩犬衝突劇烈的地區劃出熱區，有攻擊性犬隻會強制捕捉，非熱區遊蕩犬若有攻擊傾向，也會捕捉。

高雄市永安區鑽石沙灘發生76歲蔡姓老翁遭多隻流浪犬追到海中攻擊致死，當地可見許多流浪狗。一名泳客（圖）昨天下海游泳特別攜帶棍子防身。記者劉學聖／攝影
高雄市永安區鑽石沙灘發生76歲蔡姓老翁遭多隻流浪犬追到海中攻擊致死，當地可見許多流浪狗。一名泳客（圖）昨天下海游泳特別攜帶棍子防身。記者劉學聖／攝影

豐原

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