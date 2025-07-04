84歲翁開車自撞電線桿 「保險桿掉了」仍照開！路人急報警

又見高齡駕駛闖禍！84歲李姓老翁今下午4時開車，在台南市東區勝利路一帶迴轉時不慎自撞路旁電線桿，右車頭及右前輪胎損毀，仍持續行駛，路人見狀報警，警方循著沿路掉落車體碎片追查7、8公里，終在大同路段將他攔停下來，當場開單告發並聯絡家屬到場協助處理。

據悉，有人看到該輛白色轎車，不但輪胎破損，車子保險桿也掉了，車子還晃啊晃啊的繼續行駛道路上，覺得可疑，立即報警處理。

隨後，就有民眾在社群上PO文，稱下午4時20分左右，有位應該接近80歲高齡者駕駛白色車輛，在生產路跑給一分局警察追，現在往大同路方向；民眾形容該車輪胎碎孤孤，車子保險桿也碎掉，警察沿途叫他停車，還一直逃向大同路方向，引發討論。

台南市警一分局指出，下午4時許，分局接獲110通報指稱，有輛轎車右車頭及右前輪胎損毀，且持續行駛於崇善路段。巡邏員警獲報後，即在大同路段，將該車李姓駕駛攔停，並依違反道路交通管理處罰條例第30之1條第一項規定，汽車行駛於一般道路，車輛機件脫落者予以製單舉發；另當場禁止他駕駛，並聯絡家屬到場協助後續處置。

據調查，李男當日於東區勝利路一帶迴轉時，不慎自撞路旁電線桿，應是車禍第一現場。警方表示，後續相關肇責，正由分局調查釐清中。