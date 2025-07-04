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影／懷抱警察夢…冒充警察衝火場指揮交通 19歲男遭逮

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

台北市19歲陳姓男子上月中冒充警察在新北市樹林區火場，站在路口指揮交通，樹林警方今天循線前往北市逮人，警詢後依法函送新北地檢署偵辦。

樹林警方獲悉今年6月17日樹林區發生火警，現場有人疑似裝備齊全假冒警察在火場現場路口指揮交通，今天循線前往台北市內湖區查獲涉案的19歲陳姓男子。

據了解，陳男目前無業，因懷抱警察夢，透過網路購買警察制服、腰帶等警用裝備，並在汽車上違法裝設警鳴器，事發當天透過手機網路群組獲知林區發生火警資訊，自行前往現場協助指揮交通。

警方在陳男住處查扣警察制服、腰帶、無線電等相關配件，警詢後依僭行公務員職權、冒充公務員服章官銜等罪嫌函送新北地檢署偵辦；針對其車輛違法裝設警示燈及警鳴器部分，另依道路交通管理處罰條例第16條及第18條規定開單告發。

圓夢想，北市19歲陳姓男子上月中冒充警察衝新北市樹林區火場，在路口指揮交通，樹林警方今循線逮人，警詢後依法函送新北地檢署偵辦。記者王長鼎／翻攝
圓夢想，北市19歲陳姓男子上月中冒充警察衝新北市樹林區火場，在路口指揮交通，樹林警方今循線逮人，警詢後依法函送新北地檢署偵辦。記者王長鼎／翻攝
圓夢想，北市19歲陳姓男子上月中冒充警察衝新北市樹林區火場，在路口指揮交通，樹林警方今循線逮人，警詢後依法函送新北地檢署偵辦。記者王長鼎／翻攝
圓夢想，北市19歲陳姓男子上月中冒充警察衝新北市樹林區火場，在路口指揮交通，樹林警方今循線逮人，警詢後依法函送新北地檢署偵辦。記者王長鼎／翻攝
圓夢想，北市19歲陳姓男子上月中冒充警察衝新北市樹林區火場，在路口指揮交通，樹林警方今循線逮人，警詢後依法函送新北地檢署偵辦。記者王長鼎／翻攝
圓夢想，北市19歲陳姓男子上月中冒充警察衝新北市樹林區火場，在路口指揮交通，樹林警方今循線逮人，警詢後依法函送新北地檢署偵辦。記者王長鼎／翻攝

制服 警察

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