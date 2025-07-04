影／高雄老翁被流浪犬攻擊亡 當地居民人心惶惶、泳客帶棍防身

高雄市永安區鑽石沙灘昨天發生76歲蔡姓老翁遭多隻流浪犬追到海中攻擊，橋頭地檢署今天確認老翁死因是多處撕裂傷合併大出血致死，左眼、頭部都是傷，家屬萬分悲痛，針對這起首次發生的民眾遭野狗攻擊事件，當地泳客今天下水游泳時特別攜帶棍棒防身，當地居民更是人心惶惶，高雄市動保處今天出動大批人力前往捕捉流浪狗，由於疑似肇事的狗兒熟悉地形，最後只捉到兩隻疑似肇事兇手，已經帶回關愛中心進行後續照護。

老翁遭襲擊的位置就位於永新漁港旁的鑽石沙灘，是不少民眾休閒前往散步甚至戲水的景點，昨天傳出老翁遭狗追到海中攻擊後，已讓居民人心惶惶不敢前往港區、沙灘公園散步，但附近居民也指出，當地石斑路上常常可見成群結隊的野狗出沒，記者今天到現場實地觀察，確實發現當地有不少流浪狗流竄，有些狗兒十分親人，有些卻兇狠無比，這些流浪狗出沒也造成當地居民人心惶惶。

橋頭地檢署表示，高雄永安沙灘野狗攻擊死亡案件，經檢察官劉維哲相驗遺體後，認定死亡原因為野狗攻擊致左眼及頭部多處撕裂傷併大量出血意外死亡，家屬無意見，已開立相驗屍體證明書交由家屬處理。家屬表示當地野狗問題嚴重，父親死因證實是遭野狗攻擊致死，左眼、頭部撕裂大出血，他跪求政府相關單位重視，不要再有下一個受害者，更透露上周當地的居民也是遭6隻野狗群攻「耳朵被咬下」，但逃過一劫，但他父親是在海中被攻擊，不幸沒能逃過。