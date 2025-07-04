快訊

播新聞大罵黃國昌「垃圾到極點」 型男主播遭懲處！公司火速發聲明

為阻升台幣…央行對外資進出將改採「T+1」 今天賣股、明天就匯出資金

不是溺斃身亡！高雄翁海中遭浪犬攻擊「左眼被咬破」 死因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

不是溺斃身亡…高雄翁遭流浪犬攻擊「左眼也被咬破」 死因曝光

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市永安區鑽石沙灘昨天發生76歲蔡姓老翁遭多隻流浪犬追到海中攻擊，橋頭地檢署檢察官今天下午赴高雄市立殯儀館相驗遺體，確認老翁死因是多處撕裂傷合併大出血致死，左眼、頭部都是傷，家屬萬分悲痛泣訴「希望我爸爸是最後一個受害者」。

橋頭地檢署表示，高雄永安沙灘野狗攻擊死亡案件，經檢察官劉維哲相驗遺體後，認定死亡原因為野狗攻擊致左眼及頭部多處撕裂傷併大量出血意外死亡，家屬無意見，已開立相驗屍體證明書交由家屬處理。

蔡翁兒子下午從殯儀館走出時，十分悲痛哀傷，他不敢相信只是跟朋友去澎湖，就接到老父親遭野狗咬死的消息，急得如熱鍋上螞蟻，今天立刻搭乘澎湖輪從澎湖趕回高雄。

他當場拿出死亡診斷書，泣訴永安野狗問題嚴重，父親死因證實是遭野狗攻擊致死，左眼、頭部撕裂大出血，他泣求政府相關單位重視，不要再有下一個受害者，更透露上周當地的居民也是遭6隻野狗群攻「耳朵被咬下」，但逃過一劫，但他父親是在海中被攻擊，不幸沒能逃過。

高雄老翁在永安鑽石沙灘遭3狗攻擊致死。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄老翁在永安鑽石沙灘遭3狗攻擊致死。記者巫鴻瑋／翻攝

死亡 殯儀館 沙灘 流浪犬 澎湖 高雄市

延伸閱讀

高雄翁海中慘遭野狗群攻咬死 子悲憤曝親見「愛狗人士整車載來放生 」

全臺首座「國家重點領域校際研教園區」揭牌 清大、陽交大設高雄校區

高雄翁遭浪犬追咬溺斃亡 永安區長透露家境：將全力協助

高雄浪犬海上咬死人！「愛媽」拿雞頭餵狗 被逮求情：大人不記小人過

相關新聞

不是溺斃身亡…高雄翁遭流浪犬攻擊「左眼也被咬破」 死因曝光

高雄市永安區鑽石沙灘昨天發生76歲蔡姓老翁遭多隻流浪犬追到海中攻擊，橋頭地檢署檢察官今天下午赴高雄市立殯儀館相驗遺體，確...

高雄翁海中慘遭野狗群攻咬死 子悲憤曝親見「愛狗人士整車載來放生 」

高雄市永安區鑽石沙灘昨天發生76歲蔡姓老翁遭多隻流浪犬追到海中包圍撕咬溺斃身亡，蔡翁兒子今下午從澎湖趕回高雄，急忙奔赴市...

高雄翁遭浪犬追咬溺斃亡 永安區長透露家境：將全力協助

高雄市永安區鑽石沙灘昨天發生76歲蔡姓老翁遭多隻流浪犬追到海中包圍撕咬溺斃身亡，傳出蔡翁家境困苦，永安區長黃瑞財今特地陪...

影／曳引車疑似沿路滲漏汙泥 台13線三義伯公坑路段2輛機車慘摔

一輛曳引車昨天傍晚5點多在台13線公路苗栗三義鄉伯公坑路段疑似滲漏汙泥，後方兩輛機車接連慘摔，其中一人受傷送醫，另一人摔...

一旁燒雜草遭波及 宜蘭木材倉庫冒大量黑煙景象駭人

宜蘭市一間木材倉庫今天冒出濃濃黑煙，嚇壞路過民眾。消防局趕往救火，火勢已獲初步控制，起火原因疑似有民眾在附近燒雜草，不小...

影／新北八里連環燒！上午山區資收場起火 下午海邊又燒鐵皮工廠

新北市八里區連續發生火警，上午10時許長道坑山區1處資源回收場失火直到中午撲滅，接著下午1時02分，相距４公里的下罟子海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。