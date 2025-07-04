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不是溺斃身亡…高雄翁遭流浪犬攻擊「左眼也被咬破」 死因曝光
高雄市永安區鑽石沙灘昨天發生76歲蔡姓老翁遭多隻流浪犬追到海中攻擊，橋頭地檢署檢察官今天下午赴高雄市立殯儀館相驗遺體，確認老翁死因是多處撕裂傷合併大出血致死，左眼、頭部都是傷，家屬萬分悲痛泣訴「希望我爸爸是最後一個受害者」。
橋頭地檢署表示，高雄永安沙灘野狗攻擊死亡案件，經檢察官劉維哲相驗遺體後，認定死亡原因為野狗攻擊致左眼及頭部多處撕裂傷併大量出血意外死亡，家屬無意見，已開立相驗屍體證明書交由家屬處理。
蔡翁兒子下午從殯儀館走出時，十分悲痛哀傷，他不敢相信只是跟朋友去澎湖，就接到老父親遭野狗咬死的消息，急得如熱鍋上螞蟻，今天立刻搭乘澎湖輪從澎湖趕回高雄。
他當場拿出死亡診斷書，泣訴永安野狗問題嚴重，父親死因證實是遭野狗攻擊致死，左眼、頭部撕裂大出血，他泣求政府相關單位重視，不要再有下一個受害者，更透露上周當地的居民也是遭6隻野狗群攻「耳朵被咬下」，但逃過一劫，但他父親是在海中被攻擊，不幸沒能逃過。
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