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不是溺斃身亡！高雄翁海中遭浪犬攻擊「左眼被咬破」 死因曝光

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高雄翁海中慘遭野狗群攻咬死 子悲憤曝親見「愛狗人士整車載來放生 」

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市永安區鑽石沙灘昨天發生76歲蔡姓老翁遭多隻流浪犬追到海中包圍撕咬溺斃身亡，蔡翁兒子今下午從澎湖趕回高雄，急忙奔赴市立殯儀館見父親最後一面，他當場痛斥野狗問題嚴重沒人管，還親眼見到有愛狗人士「整車大型長腳狗載來放生」，要求市府盡快全面抓捕。

蔡翁兒子表示，他與父親及姐姐同住，前天他只是跟朋友前往澎湖遊玩2天1夜，沒想到昨天下午就接到電話，當下非常震驚痛心，但澎湖回高雄沒有航班，他只能今天中午才搭澎湖輪從澎湖回到高雄，第一時間就先趕到市立殯儀館陪同檢察官相驗。

蔡翁兒子指出，當地永安海邊野狗問題「非常嚴重」，一群一群野狗都會在沙灘上遊蕩，之前就已將傳出好幾起咬傷人意外，沒想到父親卻因此斷送性命，成為第一個罹難者。

他痛斥野狗問題沒人管、沒人解決，要求政府單位盡快展開全面捕抓，更曾見到有人用貨車將整車「大型犬、長腳狗」載到永安海邊野放，還有愛狗人士餵狗，造成當地野狗越抓越多。

遭野狗攻擊致死的蔡姓老翁送至高雄市殯儀館相驗遺體，兒子出面呼籲政府盡快展開全面流浪狗捕抓。
遭野狗攻擊致死的蔡姓老翁送至高雄市殯儀館相驗遺體，兒子出面呼籲政府盡快展開全面流浪狗捕抓。

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