高雄翁遭浪犬追咬溺斃亡 永安區長透露家境：將全力協助

高雄市永安區鑽石沙灘昨天發生76歲蔡姓老翁遭多隻流浪犬追到海中包圍撕咬溺斃身亡，傳出蔡翁家境困苦，永安區長黃瑞財今特地陪同家屬到市殯相驗遺體，第一時間代表高雄市府向家屬致贈8萬元慰問金，強調全力協助家屬，並將積極防範浪犬泛濫。

黃瑞財表示，蔡姓老翁育有一兒一女，但家境不是太好，因此區公所從事發後，皆一路陪同協助，除了致贈慰問金外，也會協助家屬辦理永安區居民意外保險出險，同時考量蔡翁女兒為身心障礙者，市府也會提供急難救助金及相關協助，幫助蔡翁家屬處理後事。

據了解，昨天下午蔡翁慘遭流浪犬包圍、追趕至海中，不幸遭撕咬、溺水身亡，引發永安區居民極度恐慌，鄉里間互相提醒不能讓老人家、小朋友出門，就怕走在路上會再遭流浪犬攻擊。

黃瑞財指出，市府除協助被害家屬處理後事外，針對流浪犬問題，也將再召開防治會議，除了抓捕外，也會積極勸導愛狗人士不要再餵食，以免浪犬聚集繁殖。

針對上周有民眾同樣在永新漁港周邊海域游泳時，同樣慘遭浪犬攻擊致傷，甚至連耳朵都被咬下來，逃回家送醫時，「耳朵只剩一層皮黏在頭皮上」，黃瑞財強調市府也已經前往慰問，同樣將給予協助、保險理賠。