越籍女子社區設天九牌賭場 桃警攻堅逮21名賭客

桃園警分局於青春專案執行期間，積極查察轄內危害青少年身心健康場所，景福派出所日前於某老舊社區發現暗藏天九牌職業賭場，經報請偵查隊會同組成專案小組後，加強監控並蒐證完備，於昨(3)日持搜索票展開攻堅。行動當下，賭客四處竄逃，其中有人甚至將賭資丟上鐵皮屋頂企圖掩人耳目，但最終仍全數被警方查獲，包含賭場負責人阮姓女子及21名賭客，其中一人為失聯移工。

桃警破獲天九牌賭場。圖：讀者提供

桃警攻堅天九牌賭場逮21名賭客。圖：讀者提供

桃園分局指出，該職業賭場由越南籍36歲阮女設立，地點選在偏僻巷弄，藉由通訊群組招攬越南籍移工及本國民眾參與賭博，以抽頭牟利。查緝行動中，查扣賭資十餘萬元、賭具及抽頭金，全案依賭博罪及社會秩序維護法送辦，失聯移工部分則移交移民署專勤隊後續處理。

警方攻堅行動當下，賭客四處竄逃，其中有人甚至將賭資丟上鐵皮屋頂企圖掩人耳目。圖：讀者提供

桃園分局長王智民強調，警方將持續強化青春專案執行力道，主動查察可能危害青少年身心健康之場所，並全面掃蕩不法行為，營造安全、安心的生活環境，保障市民生命財產安全，穩定社會治安。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】越籍女社區設天九牌賭場 桃警攻堅逮21名賭客