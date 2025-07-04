影／曳引車疑似沿路滲漏汙泥 台13線三義伯公坑路段2輛機車慘摔
一輛曳引車昨天傍晚5點多在台13線公路苗栗三義鄉伯公坑路段疑似滲漏汙泥，後方兩輛機車接連慘摔，其中一人受傷送醫，另一人摔車後自行離去，苗栗警分局調閱監視器畫面，已鎖定涉案的曳引車，將請對方駕駛到案說明，釐清事故原因和責任。
警方初步調查，32歲林姓女子昨天傍晚駕駛普通重機行經台13線公路伯公坑火炎山登山口路段時，疑因路面淤泥導致摔車受傷，由救護車送醫救治，經檢測林姓女子並無酒駕，另一名機車騎士摔車後未報案自行離去。
事故發生後，龍騰、鯉魚聯合派出所接獲通報，立即趕往現場協助管制並疏導交通。警方調閱相關路口監視器，發現曳引車沿路滲漏汙泥，導致後方先、後駛來的2輛機車摔車，目前警方已掌握涉案曳引車的車號，將通知駕駛到案說明，依道路交通管理處罰條例告發，並依刑法第185條公共危險罪移送苗栗地檢署偵辦。
苗栗警分局呼籲，行車裝載物品時，應確認有無脫落、滲漏，以維護自身及其他用路人行車安全。
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