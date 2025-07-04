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影／屏東瑞源路口女騎士卡吊車下 路人見義勇為救人
今日上午屏東市香揚巷與瑞源路口發生一起驚險交通事故，一輛重型吊車與機車發生碰撞，女騎士連人帶車被卡在吊車下，所幸當時有名男路人衝上前將女騎士救出，女子傷勢無大礙並拒送醫，警方已調閱監視影像釐清肇事責任。
警方調查，今日上午7時38分東市香揚巷與瑞源路口，林姓男子駕駛動力機械車輛於綠燈起步時，與前方同向的吳姓機車女騎士發生碰撞，吳女當場倒地，車子及人也被卡住。
消防隊獲報後趕到現場，女騎士已被救出，傷勢無大礙，也拒絕送醫。警方酒測雙方酒測值均為0，已調閱監視影像釐清肇事責任。警方呼籲，駕駛人起步或行經路口時，應注意車前狀況並保持安全間距，保障自身與他人用路安全。
現場民眾表示，當時女子卡在吊車下，還有有見義勇為的民眾，反應迅速馬上把女子救出。
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