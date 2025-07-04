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影／真倒楣！明明已停車避讓還被撞 林口事故3車湊頭引側目

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市林口區南勢二街與六街十字路口昨天有3輛轎車車頭相貼撞在一起，員警剛到場也很好奇怎麼會撞成這副模樣？原來是3車同時抵達路口，其中1輛明明已經停下避讓，沒想到另2輛對撞之後又迎面奔來，躲也躲不過。

新北市林口區南勢二街與六街十字路口，昨天有3輛轎車車頭相貼撞在一起。原來是同時抵達路口，其中1輛明明已經停下避讓，沒想到另2輛對撞之後又迎面奔來，躲也躲不過。記者林昭彰／翻攝
新北市林口區南勢二街與六街十字路口，昨天有3輛轎車車頭相貼撞在一起。原來是同時抵達路口，其中1輛明明已經停下避讓，沒想到另2輛對撞之後又迎面奔來，躲也躲不過。記者林昭彰／翻攝

時間是昨天中午12時29分，南勢二街的號誌是閃紅燈，南勢六街則是閃黃燈，監視器拍到，3輛車幾乎同時抵達路口，29歲張姓男子駕駛的白色轎車，看見前方和左方都有來車，便直接停車避讓。

但沒料到另2輛車都沒有要減速的跡象，41歲鄭姓女子駕駛白色轎車、31歲莊姓男子駕駛黑色轎車，直接在路中央對撞，然後再一起滑行撞向靜止不動的張男白車，最後變成3輛車車頭相貼。

警方獲報到場處理，3名駕駛均未飲酒、無人受傷，詳細肇事原因與肇責比例需進一步鑑識調查釐清。

新北市林口區南勢二街與六街十字路口，昨天有3輛轎車車頭相貼撞在一起。原來是同時抵達路口，其中1輛明明已經停下避讓，沒想到另2輛對撞之後又迎面奔來，躲也躲不過。記者林昭彰／翻攝
新北市林口區南勢二街與六街十字路口，昨天有3輛轎車車頭相貼撞在一起。原來是同時抵達路口，其中1輛明明已經停下避讓，沒想到另2輛對撞之後又迎面奔來，躲也躲不過。記者林昭彰／翻攝
新北市林口區南勢二街與六街十字路口，昨天有3輛轎車車頭相貼撞在一起。原來是同時抵達路口，其中1輛明明已經停下避讓，沒想到另2輛對撞之後又迎面奔來，躲也躲不過。記者林昭彰／翻攝
新北市林口區南勢二街與六街十字路口，昨天有3輛轎車車頭相貼撞在一起。原來是同時抵達路口，其中1輛明明已經停下避讓，沒想到另2輛對撞之後又迎面奔來，躲也躲不過。記者林昭彰／翻攝

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