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坪林北宜公路機車疑跨越雙黃線撞大貨車 命危送醫搶救
新北市坪林區北宜公路今天發生機車騎士葛姓男子撞上對向林姓男子所駕駛大貨車，當場無呼吸心跳，命危送醫搶救。據了解，機車疑似跨越雙黃線不慎撞上，相關事故發生原因現由警方調查釐清中。
新北市警方今天上午近10時獲報，坪林區北宜公路31公里處發生車禍，現場有人受傷，員警及救護車迅速趕抵，發現現場為機車與大貨車相撞，機車騎士因傷重昏迷不醒，緊急送往台北市萬芳醫院急救。
據了解，機車騎士葛姓男子（41歲）今天由新店往坪林方向行駛，大貨車駕駛林姓男子（41歲）是由宜蘭往新店方向行駛，雙方行經該處時，機車疑因跨越雙黃線不慎撞向大貨車車頭，因撞擊力道強烈，導致葛男當場傷重無呼吸心跳，林男未受傷，酒測值為零，葛男酒測尚待抽血檢驗，詳細肇事原因仍待釐清。
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