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上周才有人耳朵被瘋狗咬下來！ 高雄永安浪犬攻擊頻傳

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市永安區鑽石沙灘昨天發生76歲蔡姓老翁遭多隻流浪犬追到海中包圍撕咬溺斃身亡，引發在地居民不滿及恐慌，因地方傳出上周才有一名年輕人同樣是到海邊游泳被攻擊，「連耳朵都被咬下來」，居民現在根本不敢讓長輩及小朋友獨自出門，就怕被瘋狗圍攻。

據了解，上周6月25日就曾發生泳客在海中被流浪犬攻擊，岡山警方證實，25日當天下午5時許，有一名49歲張姓男子在鑽石沙灘北側海域游泳時，突然遭到多隻惡犬攻擊，造成耳部外傷，不過男子順利游回岸上一路狂奔回家，才在家中撥打119求救送醫，被救護車送醫急救、無生命危險。

據了解，當地因有愛媽將食餘、飼料餵給流浪犬，造成流浪犬大量聚集繁殖，動保處今年就已經在該處抓到51隻流浪犬，但少數對人類警覺性較高、有敵意的浪犬反而難以捕捉，行動更為敏捷，且上周才同樣傳出有泳客遭攻擊，動保處在一周之內就抓了29隻流浪犬，但仍無法阻止悲劇，昨天造成老翁遭浪犬圍攻喪命。

高雄市動保處證實，永安「海域」有許多流浪犬出沒，去年在玄德宮土地公廟附近海域，就曾發生流浪犬在海中咬傷人事件，今年6月20日又發生一起，都是流浪犬肇事，呼籲民眾千萬不要餵食，以免流浪犬聚集。

9天前永安就曾傳出年輕民眾在海中游泳遭浪犬攻擊造成耳部外傷，被救護車送醫，昨再傳老翁遭圍攻喪命。記者巫鴻瑋／翻攝
9天前永安就曾傳出年輕民眾在海中游泳遭浪犬攻擊造成耳部外傷，被救護車送醫，昨再傳老翁遭圍攻喪命。記者巫鴻瑋／翻攝

沙灘 流浪犬 鑽石

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